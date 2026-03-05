マッチョ店員が接客する体験型コンビニエンスストア 「マッスルマート」を渋谷に２日間限定オープン！ ～高たんぱく・低脂質のスキムミルクで簡単に栄養補給を～

全国農業協同組合連合会（代表理事理事長：桑田 義文、以下、全農）は、スキムミルク（脱脂粉乳）の認知拡大と利用促進を目的として、３月２８日(土)から３月２９日（日）の２日間、渋谷区神泉町のSPACE D9 GALLERY STUDIOにて、マッチョ店員が接客する体験型コンビニエンスストア「マッスルマート」を期間限定オープンします。来場者がスキムミルクを「知る・体験する・食べる」ことを通じて、スキムミルクの機能性と利便性を身近に感じていただく機会を提供します。

本企画は全農が主催し、株式会社カヤック(本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：柳澤大輔)が企画・制作を行いました。スキムミルクを日々の生活に取り入れることで、酪農家の持続可能性（サステナビリティ）を支えつつ、健康づくりにも役立つ「新しいサステナブルな健康習慣」を提案する試みです。“コンビニ”という日常的な空間で、マッチョ店員と共にスキムミルクの魅力を多角的に体験できる期間限定スポットとして展開します。

生乳の不需要期には長期保存のためにバターとスキムミルク（脱脂粉乳）に加工されますが、バター需要は堅調な一方、スキムミルクの消費は低迷しています。スキムミルクは牛乳由来の材料だからこそ低脂質・高タンパクが特長の食品です。また栄養以外の観点でも、常温保存が可能で手軽に摂取することができるため、忙しい毎日を過ごす現代人におすすめのアイテムです。全農では今回のイベントに限らず、継続的にスキムミルクを活用した商品の販売に取り組み、スキムミルクの安定した消費を目指していきます。

筋肉型パンとプロテインを数量限定で配布（無料）

2024年に大きな反響を呼んだ「マッスル・ベーカリー」に引き続き、好評だった筋肉型のパン（３種類）の無償配布はそのままに、今回は「牛乳でスマイルプロジェクト」メンバーとの連携で株式会社RealStyle（本社：奈良県大和高田市、代表取締役社長：鍵谷健）が展開するビーレジェンドプロテインの国産脱脂粉乳を使用した「NON FAT MILK PROTEIN」も数量限定でお試しいただけます。

マルマッチョ（クリーム）

スキムミルク製クリームをたっぷりと詰め込んだ、当店自慢の

クリームパン。

ホネブート

スキムミルクでカルシウムたっぷりになったウィンナー入りのパン。見た目は骨太だが、食感はソフト。

ミスターソルティ

伝説的ビルダーのポーズを再現した塩パン。

力強い見た目と優しい味わいのギャップがたまらない一品。

NON FAT MILK PROTEIN（ノンファットミルクプロテイン）

国産の脱脂粉乳を主原料とした「オール国産プロテイン」

フレーバー：ミルクココア、バナナオレ、バニラ

体験コーナー（無料）

コンビニ仕立てとなった店内では、以下のコンテンツを設置します。

・スキムミルクについて学べる「雑誌コーナー」

・1日に必要なたんぱく質量がわかる「マッスルＡＴＭ」

・たんぱく質を手軽に補給できるスキムミルク入り食品を紹介する「マッスルセルフレジ」

お買い物コーナー（有料）※電子マネーのみ利用できます。

全農とメーカー・販売先等が協力し、商品を通じて産地を応援する「ニッポンエールプロジェクト協議会」 第７弾（北海道酪農応援）の取組みにより開発された中から、脱脂粉乳を原料とした飲料やお菓子、ピラフ、ジェラートなどを数量限定で販売します。さらに「牛乳でスマイルプロジェクト」メンバーの、株式会社Blueprint one（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木大樹）との連携で、脱脂粉乳由来の繊維でできたTシャツ等も展示・販売します。

販売予定のニッポンエールプロジェクトの商品

※写真はイメージ

「北海道酪農応援」特設サイト

マッスルマートマガジン（無料）

スキムミルクの基礎知識から活用レシピまでを凝縮した専門誌「マッスルマートマガジン」を、来場者に配布します。誌面では、イートデザイナーのシズリーナ荒井さんが考案した、コンビニ定番商品と、スキムミルクのちょい足しレシピを公開 。意外な組み合わせや、日常ですぐに試せる驚きの美味しさを紹介します。

開催概要

開催日時：令和８年３月２８日(土)～３月２９日（日） １１:００～１７:００

場 所：SPACE D9 GALLERY STUDIO（東京都渋谷区神泉町8-2 神泉ビル1F）

料 金：入場無料 ※一部、有料販売のエリア有り（電子マネーのみ利用できます。）

アクセス：京王井の頭線 神泉駅より徒歩２分／ＪＲ渋谷駅より徒歩１０分

「牛乳でスマイルプロジェクト」とは

農林水産省とＪミルクが2022年6月に立ち上げた、牛乳・乳製品の消費拡大に官民挙げて取り組むプロジェクトです。

►ポータルサイト： https://smile.j-milk.jp/