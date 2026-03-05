ダイエット・ボディライン管理専門クリニック江南 PLAN;S CLINIC(所在地：ソウル・江南区)では、2026年3月、期間限定で江南店限定の特別イベントを実施いたします。

■春の新生活応援フェスタ(江南店限定)

【ダイエットデビュー 1回限定価格】

【部分痩せコース】

■春の美肌リフトフェア(江南店限定)

【リフト祭り】

■3月モニターイベント(江南店限定)

対象施術をモニター価格にてご案内しております。





【参加条件】

・ご来院前に公式LINEにて事前申請必須

・施術前および施術後3週間目のお写真提供必須

※価格はウォン表記

※イベントはお一人様いずれか1メニューのみ適用

※他イベント・クーポンとの併用不可

※ダイエット薬は割引対象外

■注意事項

本イベントは江南店限定です。

上記イベントはいずれか1つのみ選択可能となり、同時適用はできません。

他イベント・クーポン・インフルエンサー特典との併用は不可です。

効果には個人差があり、施術結果を保証するものではありません。

施術には赤み・腫れ・内出血・痛みなどの副作用・リスクが生じる場合があります。

■PLAN;S CLINICの特徴

・韓国美容医療ならではの最新技術を導入

・お一人おひとりの体型やご希望に合わせ、安心・安全を第一にしたカウンセリング、施術にアフターケア

・男性のお客様もご来院上昇中





2月は新しいスタートに向けて、ご自身のペースでボディライン管理をご検討いただけるタイミングです。

◇ペッ注射とは？

脂肪溶解注射はダイエットしてもなかなか痩せない部位を集中的に管理できる注射施術です。

プランエスクリニックのペッ注射は韓国国内の大学研究所との協業および動物実験をもとに

◇費用について

フェイスペッ注射 1部位 99,000ウォン(税込)

ボディペッ注射 1部位 132,000ウォン(税込)

Highペッ注射(Mini) 1部位 184,800ウォン(税込)

Highペッ注射(Med) 1部位 283,800ウォン(税込)

Highペッ注射(Max) 1部位 327,800ウォン(税込)

◇治療回数は？

ペッ注射だけで痩せることを目的とする場合、1週間に1回・計3回以上の施術をお勧めしております。





◇主な副作用

大きな副作用やダウンタイムはありませんが、まれに下記症状が出る可能性がございます。

(個人により差があります)

・薬物注入によって施術当日に手の震え、吐き気、むかつき

(上記の症状はほとんどの場合、数時間以内になくなりますのでご安心ください。)

・施術部位の腫れ

(1日ほどでなくなりますのでご安心ください。)

・注射によるアザ

■店舗概要

クリニック名： 江南 プランエスクリニック(PLAN;S CLINIC)

診療時間 ： 月～金曜日 AM 10:30 - PM 08:00

土曜日 AM 10:30 - PM 04:00

*韓国の祝日および日曜日は休診

アクセス ： ソウル特別市 江南区 江南大路 408 YBM江南センター 2階

地下鉄2号線 江南駅11番出口出てすぐ

公式HP ： https://jp.plansclinic.com