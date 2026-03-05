株式会社勇進(本社：高知県宿毛市、代表取締役：荒木 俊慶)は、SNS等で話題を集めている自社ブランド「荒木さん家のブリ」より、新商品「ブリのスペアリブ」を2026年3月8日(日)より応援購入サービスサイト「Makuake」にて先行販売開始いたします。





Makuakeキービジュアル





Makuakeプロジェクトページ： https://www.makuake.com/project/arakisanchino_buri3/









■ブリスペアリブとは？

「魚の中で一番脂が乗っている部分(トロの部分)」です。あばら骨まわりは血合いや脂がほどよく混ざる部分で、口当たりが非常に濃厚。加熱してもパサつかず、旨みとコクがしっかり残ります。一口目から「魚なのに肉のよう」と感じる食感が魅力です。骨まわりにはコラーゲンやゼラチン質が豊富で、火を入れるとふっくら柔らかくなります。骨から出るだし成分が身に染み込むことで、噛むほどに旨みが広がる味わいになます。筋肉質な部位のため、プリッとした歯ごたえと柔らかさのバランスが絶妙。

骨付きならではの“ワイルドな食感”が楽しめます。肉料理のような満足感があり、魚が苦手な方でも食べやすいと評判です。









■商品開発背景

私たちは、長年ブリの加工を手がけてきました。その中でいつも感じていたのは、「骨のまわりこそ一番おいしい」ということ。旨みがぎゅっと詰まったこの部分を、なんとか家庭の食卓でも楽しんでほしい。そんな想いから「ブリスペアリブ」は生まれました。形が不揃いで調理が難しいため、これまでほとんど商品化されることのなかった部位。しかし、職人の技で丁寧に下処理を重ね、家庭でも焼くだけ・温めるだけで味わえるよう工夫しました。海の恵みを余すことなく、もっと身近に。加工業者だからこそ知る“隠れたおいしさ”を、皆さまの食卓へお届けします。





イメージ写真





■商品特徴

【原料のこだわり】

徹底した飼育管理で育てられた脂のり抜群のブリを使用。1尾からわずかしか取れない希少なスペアリブ部分だけを厳選して使用しています。





【職人による丁寧な処理】

一本一本を職人が手作業で丁寧に下処理。余計な血や雑味を徹底的に取り除き、澄んだ旨みと脂の甘みを最大限に引き出しました。





【多彩な調理法】

焼けば香ばしく、煮れば旨みが溶け出す贅沢な一品。出汁を取るのはもちろん、焼き物や素揚げでも、香ばしく濃厚な味わいを存分にお楽しみいただけます。





スペアリブのブリスペアリブの素揚げ





■プロジェクトの概要

実施期間： 2026年3月8日(日)～2026年3月30日(月)22時まで

URL ： https://www.makuake.com/project/arakisanchino_buri3/

商品 ： ブリのスペアリブ





＜リターン＞

(1) 荒木さん家のブリ大満喫セット☆数量限定50個

スペアリブ1袋(1パック3切れ入り)、ブリハツ1袋、ブリホルモン1袋

ぶりしゃぶ2パック、ブリの藁焼きたたき2パックのセット

定価：10,213円(送料込・税込み)の20％OFF





(2) 特別セットA☆数量限定30個

・ブリハツ2袋とブリホルモン2袋のセット

・定価：3,938円(送料込・税込み)の13％OFF





(3) 特別セットB☆数量限定30個

スペアリブ2袋とブリホルモン2袋セット

定価：3,938円(送料込・税込み)の13％OFF





(3) 特別セットC☆数量限定30個

スペアリブ2袋とブリハツ2袋とブリホルモン2袋のセット

定価：5,642円(送料込・税込み)の15％OFF





(4) 早割☆数量限定25個

スペアリブ2袋

定価：2,234円(送料込・税込み)のところ、5％OFF





(5) まとめ買い割☆数量限定50個

スペアリブ5袋

定価：3,530円(送料込・税込み)の10％OFF





(6) お試し

スペアリブ1袋

定価：1,802円(送料込・税込み)





ブリスペアリブの照り焼き





■荒木さん家のブリについて

荒木水産株式会社：荒木 章政(父)が35年前からハマチ養殖を開始、当時3万尾からスタートした事業は現在年間約30万尾を飼育。父と事業をしていく中で、他所より飼育環境や飼育方法にこだわって飼育している魚が問屋を通せば「高知県産養殖魚」とひとまとめにされ、私たちが育てた魚というのは一切分からない状況や、一生懸命育てた魚を出荷開始時期から原価を割って出荷せざるを得ない年があるなど、価格の乱高下が再々起こる現場を見て、仕事をする内に様々な疑問を持つようになりました。

「荒木さん家のブリ」と言う自社ブランドで販売し、浜相場に左右されない加工会社を作りたい！と考えるようになり周りの方々の協力のおかげで、2015年1月に別法人 株式会社勇進(代表：荒木 俊慶)を立ち上げ、同年11月から加工事業を開始しました。

販売開始のタイミングで痛感したのが販売の難しさ。生産量で言えばお隣の愛媛県、九州では鹿児島・宮崎・大分などが圧倒的に多く1日の加工量は数尾のみ。最初は販売に苦戦しました。その中でも、首都圏で行われる展示商談会に積極的に出展していく中で価格では他所に勝てなくても、ブリそのものの身質を評価してくれる所や生産から加工・販売までを一貫しているストーリー性の強さを評価していただける会社が増え販売も徐々に増えていきました。徐々に加工業も軌道に乗り始めた2021年に荒木水産株式会社 代表の荒木 章政が病気のため他界、息子の荒木 俊慶が現在、株式会社勇進・荒木水産株式会社の代表を務めております。

加工事業を始め、当社のブリが「荒木さん家のブリ」と言う自社ブランドで販売されることにより現場スタッフたちも「名前を出して販売する以上、下手な魚は作れない。」と言う、これまで以上にブリに対する思いが強くなったように感じます。私としてもブリに対する情熱はもちろんのこと、ここまで父が大きくしてくれた事業、宿毛市の重要な基幹産業でもあるこの水産業を私の代でもしっかりと守り、次世代にも繋げたいと思います。









【会社概要】

商号 ： 株式会社勇進

代表者 ： 荒木 俊慶

所在地 ： 〒788-0028 高知県宿毛市新港1124-9

設立 ： 2015年1月

資本金 ： 300万円

オンラインショップ： https://arakisanchino-buri.jp





・Instagram

https://www.instagram.com/arakisanchino_buri?igsh=MW1uYzl6bWt0cTI5eg%3D%3D&utm_source=qr

・TikTok

https://www.tiktok.com/@fisherman_733?_t=8jpvCUZ6vYq&_r=1









【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社勇進

担当者 ： 荒木里穂・安岡りか

電話番号： 0880-79-0300

Email ： yu-shin3131@mb.pikara.ne.jp