ＪＡ全農は、北海道・東京都の直営飲食店舗（２店舗）で、３月６日（金）～３月１９日（木）の間、ニッポンエールプロジェクト協議会とのコラボ企画「北海道酪農応援フェア」を開催します。ニッポンエールプロジェクト協議会では、ＪＡ全農とメーカーおよび販売先が協力して、国産農畜産物のＰＲやキャンペーン等を展開し、商品を通じて産地を応援していく活動に取り組んでおり、第７弾の企画として「北海道酪農応援」をテーマに北海道の牛乳・乳製品を使用した商品開発をおこないました。フェアでは、北海道酪農応援をテーマとして、北海道が誇るよつ葉乳業㈱の「よつ葉北海道十勝マスカルポーネチーズ」「よつ葉北海道十勝大人のカマンベール＆ブルー」「よつ葉北海道十勝クリームチーズ」を使用した期間限定メニューを各店舗で提供します。また、北海道の乳製品は、ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウン「ホクレン」（https://www.ja-town.com/shop/c/c1001）、「酪市酪座」（https://www.ja-town.com/shop/c/c3502）でも購入できます。

【フェア概要】

１．期 間：令和８年３月６日（金）～３月１９日（木）２．実施店舗：以下２店舗（詳細はhttps://minoriminoru.jp/shop/をご覧ください）（１）みのるダイニング札幌ステラプレイス店（北海道札幌市中央区北５条西２-５）（２）みのりカフェ三越銀座店（東京都中央区銀座４-６-１６）