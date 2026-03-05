ＪＡ全農は、全国の直営飲食店舗（１１店舗）で、３月６日（金）～３月２２日（日）の間、いちごの主産９県で構成するＪＡグループの「いちご主産県情報交換会」とのコラボレーション企画「華やかな、春のはじまり。苺フェア」を開催します。６回目を迎える今回のフェアでは、全国の９産地（宮城県、栃木県、茨城県、静岡県、愛知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県）から、それぞれの産地が誇る１０品種の「ブランドいちご」を、店舗ごとに趣向を凝らしたスイーツやドリンクメニューで提供します。

【フェア概要】

１．期 間：令和８年３月６日（金）～３月２２日（日）２．実施店舗：以下１１店舗（詳細はhttps://minoriminoru.jp/shop/をご覧ください）（１）みのるダイニング札幌ステラプレイス店 （提供品種：宮城県産にこにこベリー）（２）みのりカフェエスパル仙台店 （提供品種：宮城県産もういっこ）（３）グリルみのるエスパル仙台店 （提供品種：宮城県産にこにこベリー）（４）みのりカフェ三越銀座店 （提供品種：栃木県産とちあいか、静岡県産紅ほっぺ）（５）みのる食堂三越銀座店 （提供品種：茨城県産いばらキッス、熊本県産ゆうべに）（６）みのるダイニング名古屋店 （提供品種：愛知県産愛きらり）（７）みのる食堂エキエ広島店 （提供品種：佐賀県産いちごさん）（８）みのりカフェアミュプラザ博多店 （提供品種：福岡県産博多あまおう）（９）みのりカフェ季楽コムボックス佐賀駅前店 （提供品種：佐賀県産いちごさん）（10）みのる食堂アミュプラザくまもと店 （提供品種：熊本県産ゆうべに）（11）みのりカフェ長崎駅店 （提供品種：長崎県産ゆめのか）

［みのりみのるＸプレゼントキャンペーン］

１．応募期間：令和８年３月６日（金）～３月２２日（日）２．商品内容：いちご主産県の「ブランドいちご」を９名様にプレゼント３．応募方法：（１）みのりみのる公式Ｘ（＠minoriminoru_pj）アカウントをフォロー（２）キャンペーンが告知された対象の投稿をリポスト

