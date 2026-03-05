WEB小説投稿サイト「ネオページ」 https://www.neopage.com/ を運営する株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区 代表取締役：小川傑子）は、現在開催中の小説コンテスト「逆転ヒロイン大賞」（応募締切：2026年3月16日）にあわせ、X（旧Twitter）上で参加型キャンペーン「#ネオページ座談会 逆転ヒロイン特別編」を2026年3月5日より実施する。本企画では、ユーザーから“理想の逆転劇”や“ヒロインの本当の逆襲”を募集。短文投稿をきっかけに作品化を促し、コンテスト応募へとつなげることを目的としている。

■市場背景

近年、WEB小説市場では女性主人公による「逆転劇」や、いわゆる“ざまぁ系”と呼ばれるジャンルが人気を集めている。理不尽な状況からの再起や精神的自立を描く物語は、読者に強い共感と爽快感を与えるテーマとして注目度が高い。検索トレンドにおいても「ざまぁ」「女性主人公 逆転」「復讐からの成長」といったキーワードの関心が継続的に見られ、創作ニーズの高まりがうかがえる。

■「逆転ヒロイン」とは

ネオページが掲げる「逆転ヒロイン」とは、

理不尽な状況から立ち上がり、精神的・社会的に自立しながら鮮やかな逆転を果たす女性主人公像を指す。

単なる復讐や断罪ではなく、「成長」「自己確立」「幸福の再獲得」までを描く物語性を重視している点が特徴だ。

■キャンペーン概要

第一弾：妄想逆転プロット募集

期間：2026年3月5日（木）～3月8日（日）23:59テーマ：「もし理想の“最高の逆転劇”を作るなら？」30～100文字で妄想逆転プロットを投稿する形式。（投稿例）婚約者の浮気が発覚。慰謝料で高級キャバクラを買収し、破産した元婚約者をボーイとして雇う。私はVIP席で優雅に乾杯する。

第二弾：ヒロインの本当の逆襲とは？

期間：2026年3月11日（水）～3月15日（日）23:59テーマ：「最高の逆襲とは、〇〇すること！」（回答例）・圧倒的に幸せになること・悪役を完膚なきまでに論破すること・自分の足で自立すること

■参加方法

1.ネオページ公式X（@Neopage_jp）をフォロー2.対象投稿をリポスト3.お題への回答をリプライ各期間ごとに抽選で3名へ図書カードNEXT 500円分を進呈する。

■編集部コメント

ネオページ編集部は次のようにコメントしている。「読者の皆さまが思い描く“こんな物語が読みたい”というアイデアの中に、次のヒット作品の種があると考えています。短い投稿からでも創作の第一歩につながり、最終的にコンテスト応募へと広がっていくことを期待しています。」

■逆転ヒロイン大賞について

応募締切：2026年3月16日(月)テーマ：逆転ヒロイン対象：オリジナル小説作品本コンテストは、将来的なメディア展開も視野に入れた女性主人公IPの創出を目的としている。詳細はネオページ特設サイトにて公開中。※特設サイトURL：https://www.neopage.com/contests/1098938258256056320

https://www.neopage.com/contests/1098938258256056320

Q. 逆転ヒロインとは何ですか？A. 理不尽な状況から立ち上がり、精神的・社会的に逆転を果たす女性主人公を描く物語です。Q. ざまぁ系との違いは？A. 単なる復讐ではなく、“成長”や“自立”を重視している点が特徴です。Q. 初心者でも応募できますか？A. 可能です。短編・連載形式問わず応募できます。

■ネオページについて

ネオページは、次世代の才能発掘とIP創出を目指すWEB小説投稿サイト。読者と創作者の双方向コミュニケーションを重視し、多様なジャンルの作品が投稿されている。

■会社概要

会社名 ：株式会社ネオページ代表取締役：小川傑子事業内容 ：WEB小説投稿サイト「ネオページ」の運営

■関連リンク

◆「ネオページ」サイトhttps://www.neopage.com/◆ネオページ公式X（旧Twitter）https://x.com/Neopage_jp◆ネオページ内「逆転ヒロイン大賞」特設ページhttps://www.neopage.com/contests/1098938258256056320◆ネオページ編集部X（旧Twitter）https://x.com/neopage_editors◆ネオページDiscordサーバーhttps://discord.com/invite/7yNcy7VDCM