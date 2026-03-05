毎年、阪神タイガースファンの皆様にご好評いただいている「阪神タイガース公式イヤーブック2026」を、3月26日（木）から阪神コンテンツリンクオンラインショップ、阪神タイガース公式オンラインショップT-SHOP、タイガースショップ各店、全国主要書店他で順次発売します。また、発売に先立ち、3月6日（金）10時から阪神コンテンツリンクオンラインショップで通信販売予約受付を開始します。

藤川監督や主力選手のインタビュー、大山選手×近本選手対談『タイガースの中心に立つ僕らの「覚悟」』や、木浪選手×熊谷選手×小幡選手対談『仲良し内野手トリオが虎ナインのホントの素顔を教えちゃいます！』、森下選手×伊原選手対談『お調子者ショウタとおしゃべりタカト』など、2026年の阪神タイガースの魅力を余すところなくお届けします。





◆商品概要





【内容】

●虎のタテジマ一筋！主力対談 タイガースの中心に立つ僕らの「覚悟」 大山×近本

●仲良し内野手トリオが虎ナインのホントの素顔を教えちゃいます！ 木浪×熊谷×小幡

●2000年生まれの同級生ドラ1対談 お調子者ショウタとおしゃべりタカト 森下×伊原

●個別インタビュー 藤川監督／石井／坂本／才木／村上／中野

●注目の若虎に私服でインタビュー 今朝丸／早川／木下／中川

●選手・コーチングスタッフ名鑑

●阪神タイガース 公式戦日程表

●読者プレゼント（直筆サイン入りアイテム） ほか





阪神コンテンツリンクオンラインショップでの通信販売について

** 3月6日（金）10時 予約受付開始 **

・URL https://www.hcl-sportsshop.com/

・インターネット、郵便振替の2つの方法でご注文いただけます。

・配送先1件につきお買上げ金額6,000円（税込）以上で送料無料

・特典として、『シーズンロゴ ホログラムステッカー』をプレゼントします。

※予定数がなくなり次第終了

※T-SHOPでのご注文にはステッカーのプレゼントは付きません。





＜通信販売に関するお問合せ先＞

【阪神タイガース公式イヤーブック 通信販売事務局】

電話／053-401-6633 受付時間／平日：9時00分～17時00分（土日祝休）









株式会社阪神タイガース https://hanshintigers.jp/





株式会社阪神コンテンツリンク https://hcl-c.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/fda4c393960f11406c69f4574df7f02ab62be698.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1