株式会社ジーニー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下ジーニー）が提供するサイト内検索「GENIEE SEARCH」は、株式会社ダルトン（以下ダルトン）の公式オンラインショップにおいて、ジーニーが提供するUGC（ユーザー生成コンテンツ）連携機能経由のユーザーのCVR（コンバージョン率）が、全体平均と比較して約6.7倍という高い数値を記録したことをお知らせします。

■UGC連携機能について

ECサイトにおけるユーザーの購買判断は、商品のスペックや説明文だけでなく「実際の使用シーンを想起できるか」に強く影響されます。GENIEE SEARCHの「UGC連携」は、検索結果画面上にInstagramなどSNS由来のUGC・PGC（プロフェッショナル生成コンテンツ）を表示し、商品検索においてもユーザーにSNSのような“発見体験”を提供します。商品の使用イメージ画像を検索結果画面上で一覧表示することで、ユーザーに具体的な利用シーンを想起させ、購買意欲の向上や購入検討時の不安解消につなげます。

■導入効果

ダルトン公式オンラインショップでのUGC連携機能の導入効果は以下の通りです。・CVR： 約6.7倍・セッションあたりのPV（ページビュー）：約2.7倍※「CVR」「セッションあたりのPV」をサイト全体とUGC連携機能経由で比較 （集計期間2026年1月1日～1月31日）検索画面上でUGCを活用し、商品詳細ページへの自然な遷移を促進することで、ユーザーにスムーズな購買体験を提供しています。

ダルトンがGENIEE SEARCHを導入した背景や具体的な活用方法については、以下のプレスリリースにて詳しくご紹介しています。URL：https://geniee.co.jp/news/20251117/

■今後の展開

今回、ユーザーの声であるUGCを適切に活用することで、情報の信頼性と共感性を高め、意思決定を後押しするサイト体験の実現につながりました。今後は、検索結果画面上でUGC提示を最適化（表示位置、タブ設計、絞り込み連動、商品詳細への遷移導線など）することで、「利用率の拡大」と「購買体験の質の向上」を目指し、企業価値の向上と成長を支援してまいります。ジーニーは、引き続きサイト運営者と来訪ユーザーが抱える課題や悩みをテクノロジーの力で解決し、誰もがマーケティングで成功できる世界の実現に向けて邁進してまいります。

■ダルトンについて

1988年創業のインテリア雑貨メーカー。誰もが使うあたり前に在る道具、身の回りのひとつひとつを今よりもっと面白くすることで「道具を愉しむ、もうひとつの豊かさ」を提案します。ファニチャー、ハウスウェア、ガーデンツール、キッチンツール、ステーショナリー等、生活にまつわるあらゆるラインナップを展開しています。ダルトン直営店ではその独自の世界を存分に味わうことができます。【会社概要】社名：株式会社ダルトン所在地：静岡県静岡市葵区柚木252-2代表者：代表取締役社長 君塚 真設立：1988年7月資本金：1,000万円事業内容：ファッション、インテリア雑貨等の輸入・卸売業務全般URL：https://www.dulton.jp/

■サイト内検索ツール「GENIEE SEARCH」

「GENIEE SEARCH」は、ECサイト・企業サイト向けの高度な検索ツールです。Webサイト上に散乱する情報を整理し、使いやすくすることにより、Webサイトの売上UPや顧客体験の改善をサポートします。検索されたキーワードはシステム内で集計・分析し、検索結果の改善に活用できるほか、ユーザーのニーズが把握できるため、コンテンツ改善や商品開発につながります。 URL：https://www.bsearchtech.com/

■GENIEE SEARCHに関するお問い合わせ先

株式会社ジーニー セールス＆マーケティングプラットフォーム事業部 SEARCHマーケティングチーム担当：森本TEL：03-5909-8174MAIL：cx_mkt@geniee.co.jp

■ジーニーについて

ジーニーは、「誰もがマーケティングで成功できる世界を創る」、「日本発の世界的なテクノロジー企業となり、日本とアジアに貢献する」という2つのPurpose（企業の存在意義）のもと、企業の収益拡大・生産性向上など様々な課題解決につながるソリューションを開発・提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。■会社概要社 名：株式会社ジーニー代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階設 立：2010年4月資 本 金：100百万円（連結、2025年3月末現在）従業員数：877名（連結、2025年3月末現在）海外拠点：米国、インド、シンガポール、ベトナム、インドネシア、UAE事業内容：広告プラットフォーム事業、マーケティングSaaS事業、デジタルPR事業U R L：https://geniee.co.jp/