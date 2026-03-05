報道関係者各位

女子の海外留学を“本気で”支える新プロジェクト始動

全国の女子高校生対象にオンライン無料講座 開講

高校段階から留学決定後まで一貫支援へ―

2026年3月27日からスタート

女子大学、短期大学を取り巻く環境が大きく変化する中、改革プラン「大学・短期大学改革プラン “VISION Ⅲ”」のもと、大阪女学院大学・大阪女学院短期大学（所在地：大阪市中央区玉造2丁目26番54号／学長：加藤 映子）は女子の海外進学・留学支援を強化する新プロジェクト、ハーバード大学で学んだ加藤映子先生の“やかましい”「留学道場」を始動いたします。第一弾として、全国の女子高校生を対象としたオンライン無料講座を開講いたします。

この講座は、「英語ができれば留学できる」という発想から一歩踏み出し、自力で留学を設計できる力を身につけることを目的としています。高校生の段階から海外で求められる高等教育で求められるアカデミックな学びを体験的に身につけていきます。

情報リサーチ力

大学制度、入試方法、必要資格、奨学金などを自分で調べ、比較し、判断する力

問いを立てる力

「なぜ留学したいのか」「何を学びたいのか」を自分の言葉で説明できる力

思考力・批判的思考

読む・書く・議論する中で、自分の意見を根拠とともに示す力

アカデミック・スキル

Reading / Writing / Discussion / Presentation といった大学で求められる学びの型

自立心と継続力

正解がない環境で、試行錯誤しながら学び続ける姿勢

さらに今後は、

▶ 留学決定者向け「海外進学前アカデミック強化プログラム」（別途受講料あり）

を設置し、高校在学中から渡航直前までを支える一貫支援体制を構築いたします。

※ 大阪女学院大学は2025年12月に改革” VISION Ⅲ ”を発表。スローガンは「女子大学として『やかましい女性』を世界に」。問題意識を持ち、自らの考えを明確に表現し、社会や世界に貢献する主体的な女性を育成する。

オンライン無料講座 概要

講師紹介





加藤映子

大阪女学院大学・大阪女学院短期大学 学長

Ed.D（教育学博士）

大阪女学院高等学校英語科、大阪女学院短期大学卒業後、国際社会教育団体で活躍。

ボストン大学教育学部での留学を経て、2003年ハーバード大学教育大学院博士課程修了。

1998年～2001年 フルブライト奨学生。専門は言語習得、最新テクノロジーを活用する教育。

日程





第1回 2026年3月27日（金）または4月26日（日） Open Campus

「留学とは」セッション受講 加藤映子執筆の留学物語を読み、感想を英語で提出

第2回 2026年5月9日（土） 留学先の選択

留学したい国の大学入試制度についてリサーチし、英語で発表

第3回 2026年5月16日（土） 留学への準備

留学先に提出が必要な資格試験についてリサーチし、英語で発表

第4回 2026年5月23日（土） 留学先での学び：専門分野の選択

留学先で学びたい専門分野とその理由を英語で発表

第5回 2026年5月30日（土） 留学先での学び：Reading

課されたReading資料を読み、英語でディスカッション

第6回 2026年6月6日（土） 留学先での学び：Writing

課されたWriting課題に取り組み、Peer Reviewを実施

第7回 2026年6月13日（土） 留学先での学び：Discussion

指定テーマについて英語でディスカッション

第8回 2026年6月20日（土） 留学先での学び：Presentation

指定テーマについて英語でプレゼンテーション

第9回 2026年6月27日（土） 高校時代に取り組むべき課題

専門分野の書籍を読む・奨学金について調べる

第10回 2026年7月19日（日） Open Campus まとめと学びの発表

講座を通して学んだことを英語で発表

2026年3/27（金）または4/26（日）のどちらかのオープンキャンパスにお申込みください。

遠方よりお越しの方を対象に交通費の一部を補助します。

https://sites.google.com/wilmina.ac.jp/ryugakudojo/kato_ryugakudojo