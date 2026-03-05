なぜ企業はVMSを導入するのか？ベンダー統制需要の拡大で市場はCAGR6.9%成長
ベンダー管理システム（VMS）ソフトウェアとは、企業が外部ベンダーを通じて調達する人材・業務委託・サービス提供を、可視化・標準化・統制するための業務基盤である。申請、ベンダー選定、発注、オンボーディング、稼働管理、成果物・SOW管理、請求照合、コンプライアンス監査までを一気通貫で扱い、購買・人事・現場運用の断絶を埋める。単なる名簿やワークフローではなく、契約条件と実運用の差分を抑え、外部リソースの品質・コスト・リスクを同じ画面で意思決定可能にする点に価値がある。結果としてベンダー管理システム（VMS））ソフトウェアは、固定費化しやすい調達を変動費として最適化し、ガバナンスの実装を“運用の速度”へ変換するソフトウェアである。
調達ガバナンスを“運用”に落とし込む圧力
ベンダー管理システム（VMS）ソフトウェア需要を押し上げる本質は、外部ベンダー活用が拡大するほど、統制の欠如が損失として顕在化することである。現場はスピードを求め、管理部門は規程遵守を求めるが、両者の折衷を人手で回す限り、例外処理が常態化し、コストの見えない増殖が起きる。さらに、派遣・委託・プロジェクト型サービスが混在すると、契約形態ごとに管理粒度が変わり、請求や成果責任の不整合が発生しやすい。VMSはこの摩擦を、標準プロセスと監査可能な履歴として固定化し、属人的運用を削減する。加えて、複数ベンダーを跨ぐ運用では、同一指標で比較できる状態が価値となり、VMSは“比較可能性”を提供する装置として選ばれる。
緩やかな伸長が示す業務基盤の定着
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ベンダー管理システム(VMS)ソフトウェア市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/637455/vendor-management-system--vms--software）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRは6.9%であり、2032年までにグローバル市場規模は47.68億米ドルに達すると予測されている。ここから見える市場特性は、VMSが一過性のツール導入ではなく、企業の調達・人材運用に深く組み込まれる“基盤化”の段階に入っている点である。成長率が極端に振れない見立ては、需要が景気の短期変動よりも、統制・可視化といった経営要件の積み上げに支えられることを示唆する。また、予測期間を通じた拡大は、導入企業の裾野が広がるだけでなく、適用範囲が部門単位から全社横断へ移り、運用データが資産化していく構造と整合する。
図. ベンダー管理システム（VMS）ソフトウェア世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343339/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343339/images/bodyimage2】
図. 世界のベンダー管理システム（VMS）ソフトウェア市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
上位企業に集中する競争構造
LP Informationのトップ企業研究センターによれば、ベンダー管理システム（VMS）ソフトウェアの主要製造業者には、SAP、AgileOne（ActOne Group）、Magnit、Beeline、Oracle、Workday、GEP、Coupa、Ncontracts、Ceipal等が含まれる。2025年においてトップ5企業は売上観点から約53.0%の市場シェアを持ち、トップ10企業は約63.0%の市場シェアを持っていた。これは、VMSが業務中枢に入り込むほど切替コストが高まり、導入実績・統合力・運用支援の厚い企業へ需要が寄りやすいことを意味する。同時に、トップ10でも全体を独占しない点は、用途特化や業界特性に合わせた差別化余地が残る構造を示す。結果として競争は、機能の多寡ではなく、複雑な購買・人材運用を“事故なく回す”実装力を軸に形成される。
調達ガバナンスを“運用”に落とし込む圧力
ベンダー管理システム（VMS）ソフトウェア需要を押し上げる本質は、外部ベンダー活用が拡大するほど、統制の欠如が損失として顕在化することである。現場はスピードを求め、管理部門は規程遵守を求めるが、両者の折衷を人手で回す限り、例外処理が常態化し、コストの見えない増殖が起きる。さらに、派遣・委託・プロジェクト型サービスが混在すると、契約形態ごとに管理粒度が変わり、請求や成果責任の不整合が発生しやすい。VMSはこの摩擦を、標準プロセスと監査可能な履歴として固定化し、属人的運用を削減する。加えて、複数ベンダーを跨ぐ運用では、同一指標で比較できる状態が価値となり、VMSは“比較可能性”を提供する装置として選ばれる。
緩やかな伸長が示す業務基盤の定着
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ベンダー管理システム(VMS)ソフトウェア市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/637455/vendor-management-system--vms--software）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRは6.9%であり、2032年までにグローバル市場規模は47.68億米ドルに達すると予測されている。ここから見える市場特性は、VMSが一過性のツール導入ではなく、企業の調達・人材運用に深く組み込まれる“基盤化”の段階に入っている点である。成長率が極端に振れない見立ては、需要が景気の短期変動よりも、統制・可視化といった経営要件の積み上げに支えられることを示唆する。また、予測期間を通じた拡大は、導入企業の裾野が広がるだけでなく、適用範囲が部門単位から全社横断へ移り、運用データが資産化していく構造と整合する。
図. ベンダー管理システム（VMS）ソフトウェア世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343339/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343339/images/bodyimage2】
図. 世界のベンダー管理システム（VMS）ソフトウェア市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
上位企業に集中する競争構造
LP Informationのトップ企業研究センターによれば、ベンダー管理システム（VMS）ソフトウェアの主要製造業者には、SAP、AgileOne（ActOne Group）、Magnit、Beeline、Oracle、Workday、GEP、Coupa、Ncontracts、Ceipal等が含まれる。2025年においてトップ5企業は売上観点から約53.0%の市場シェアを持ち、トップ10企業は約63.0%の市場シェアを持っていた。これは、VMSが業務中枢に入り込むほど切替コストが高まり、導入実績・統合力・運用支援の厚い企業へ需要が寄りやすいことを意味する。同時に、トップ10でも全体を独占しない点は、用途特化や業界特性に合わせた差別化余地が残る構造を示す。結果として競争は、機能の多寡ではなく、複雑な購買・人材運用を“事故なく回す”実装力を軸に形成される。