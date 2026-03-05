VPJ、デジタルアセット管理システム「CIERTO」にGoogleドライブ連携を追加 ～Box連携強化に続き、外部クラウドストレージ連携を拡充。制作・管理・配信のDXをさらに加速～

VPJ、デジタルアセット管理システム「CIERTO」にGoogleドライブ連携を追加 ～Box連携強化に続き、外部クラウドストレージ連携を拡充。制作・管理・配信のDXをさらに加速～