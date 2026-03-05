ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ、北海道の「ホクレン」は、ショップスタッフが厳選したおすすめ商品３０品以上を「お客様送料負担なし」で購入できるキャンペーン、および、購入者全員に翌月から利用できるクーポンをプレゼントする「お買い物リレーキャンペーン」を開催中です。

さらに、３月中旬まで開催の「年度末大決算セール」のクーポン利用で、対象商品が２０％ＯＦＦで購入できます。



【ショップスタッフが選ぶおすすめ商品 ～お客様の送料負担なし～ 概要】





１．期間：令和８年３月１日（日）～３月３１日（火）

２．内容：期間中、対象商品３０品以上を「お客様送料負担なし」で購入いただけます。

４．おすすめ商品：

〇地物市場とれのさと ななつぼし ５kg 精米

地物市場「とれのさと」は、ＪＡさっぽろが運営する直売所です。

石狩平野で育まれたななつぼしは、甘みと粘りのバランスがよく、さっぱりとした口当たりが特徴です。





〇令和７年産 ＪＡ帯広かわにし 十勝川西長いも ２Ｌ６本入(約５kg)

「十勝川西長いも」は現在、十勝８市町村のＪＡで生産されています。

十勝の昼夜の寒暖差がきめ細かく真っ白な肉質と粘りをつくりだします。





〇ＪＡ木野 Ｈａｐｉｏ ハピまん（チーズ）８個

４回目のリニューアルによりさらにパワーアップしました！

十勝産小麦を使用した生地には、北海道産脱脂粉乳が加わり、チーズは、十勝産を含む北海道産のゴーダ、チェダー、モッツアレラの３種類に、第４のチーズとして、旨味が強い「デンマーク産サムソーチーズ」が加わりました。





〇北海道ぎょれん いくら醤油漬け・ほたてセット

いくらは口どけのよい秋鮭の卵を原料に使用し、歯舞産天然昆布の一番だしを使用した「はぼまい昆布しょうゆ」たれで味付けしています。

北海道の冷たい海で育ったほたては、身が締まり、甘みが凝縮されており、お刺身の他にもマリネやバター焼きなどもおすすめです。

セット内容：いくら醤油漬…約100ｇ、ほたて貝柱…約250ｇ





【お買い物リレーキャンペーン 概要】





１．期間：令和８年３月１日（日）～３月２２日（日）

２．内容：期間中ご購入いただいた方全員に、４月から利用可能な1,000円クーポンを計5,000円分プレゼント

３．対象商品：カタログギフトを除く全商品

【年度末大決算セールキャンペーン 概要】





１．期間：令和８年２月１３日（金）～３月中旬

２．内容：クーポン使用で対象商品が２０％ＯＦＦで購入できます。

※クーポンのご利用には会員登録が必要です。

※ご購入時に対象のクーポンコードを入力してご購入ください。

※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。

「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。

ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

