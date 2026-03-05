モジュラー式棚装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（固定式、移動式）・分析レポートを発表
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「モジュラー式棚装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、モジュラー式棚装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要と調査背景
最新の調査によりますと、世界のモジュラー式棚装置市場規模は2024年に514百万米ドルと評価されています。今後は2031年までに775百万米ドルへ拡大する見通しであり、調査期間中の年平均成長率は6.1％と予測されています。
本レポートでは、米国の関税制度の枠組みと各国の政策対応を踏まえ、市場の競争構造、地域経済の動き、供給網の強靭性に与える影響を分析しています。政策や貿易条件の変化が、部材コスト、調達先、輸送費、在庫戦略に及ぼす影響を整理し、地域別の市場環境と企業の競争条件を比較しています。
________________________________________
製品概要と技術特性
モジュラー式棚装置は、標準化されたプレハブ部材を組み合わせて構成する収納ソリューションです。部材が規格化されているため、設置後でも組み替えや増設がしやすく、保管ニーズや空間レイアウトの変化に柔軟に対応できます。
施工は比較的簡便で、短時間で設置と再構成が可能です。事業の拡大や商品構成の変更など、運用条件が変わった場合でも、棚の段数、幅、奥行き、配置などを調整しやすい点が強みです。結果として、保管効率の向上、スペースの有効活用、将来的な拡張性の確保につながります。倉庫、小売店、工場などで幅広く利用されています。
________________________________________
調査範囲と分析内容
本レポートは、世界のモジュラー式棚装置市場について、定量分析と定性分析を組み合わせた包括的な評価を提供しています。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に、市場規模、販売数量、平均販売価格を2020年から2031年まで推計しています。
さらに、主要企業の出荷額、販売数量、市場シェア、平均販売価格を2020年から2025年まで分析し、2025年時点の主要企業の市場シェア推計も提示しています。市場が変化し続ける前提のもと、競争状況、需給動向、需要変動に影響する要因を多面的に検討しています。
________________________________________
主要企業動向
本市場の主要企業として、ON&ON Creative Systems Ltd、String Furniture AB、Montana Furniture A/S、Pallucco、SSI SCHAEFER、Kesseböhmer Holding KG、Italmodular、AMS, Inc.、Sheldon Manufacturing、Craftsman Storage Systemsが挙げられています。加えて、Vits、Templestockなども対象に含まれています。
各社については、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要動向の観点で整理されています。競争の焦点は、設計の自由度、耐荷重性と安全性、組み替えの容易さ、設置と保守のしやすさ、納期と供給安定性、用途別の提案力などに置かれやすいです。特に商業用途や産業用途では、長期運用を前提とした耐久性や拡張性が重視されます。
________________________________________
市場セグメント分析
タイプ別では固定式と移動式に分類されています。固定式はレイアウトが安定している環境で採用されやすく、耐荷重性やコスト効率を重視する需要に合致します。移動式は限られた床面積で収納量を最大化したい場合に有効であり、通路スペースの削減による保管効率向上が期待できます。
