春、大切なペットと一緒に車でおでかけ。ペット用ドライブベッドが3月4日楽天zepan carにて新発売＆期間限定キャンペーン開催！
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）は、カーケア用品を展開する楽天市場内の自社ショップ「zepan car」にて、2026年3月4日より新商品「ペット用ドライブベッド」の販売を開始しました。これから暖かな春を迎える時期、ペットと一緒に車でのおでかけにオススメの商品です。またドライブベッドの新発売を記念して期間限定50%OFFセールを開催します。
セール概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343358/images/bodyimage1】
開催期間：2026年3月4日 20:00 ～ 3月11日 01:59
販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/zepancar/zepancar-czgw/
セール内容：期間限定で50%OFF
通常価格5,380円(税込) → 2,690円(税込)
※またレビューキャンペーンも同時開催。製品到着後、レビュー投稿でタオル2枚をプレゼントします。
製品仕様
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343358/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343358/images/bodyimage3】
サイズ：約50×50×30cm(縦×横×高さ)
重量：約1.5kg
耐荷重：約15kg
材質：ポリエステル生地(表地)、ポリエステル繊維(中材)
カラー：ダークグレー、ベージュ
ショップ名：zepan car
ショップ名：zepan car
運営会社：鑫三海株式会社
所在地：大阪府堺市堺区
ショップURL：https://www.rakuten.co.jp/zepancar/
この機会に、カーライフを快適にするアイテムをお得に手に入れてみてはいかがでしょうか。詳細は、ショップページをご覧ください。
■ zepan carについて
zepan car（ゼパン カー）は、「DIYの手軽さで、確かな効果を。」をコンセプトに掲げるカーケアブランドです。
快適で安心なカーライフを支えるため、確かな品質と使いやすさを両立した製品を開発。
クルマを大切にするすべての方へ、日常のメンテナンスをより楽しく、より快適にする体験を提案しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343358/images/bodyimage4】
■ 会社概要
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役 伴場義通
所在地：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業
公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp
公式ECサイト：https://www.50th.jp/
楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/sinsankai/
Instagram：https://www.instagram.com/zepan.jp/
X（旧Twitter）：https://x.com/zepan_jp
PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534
配信元企業：鑫三海株式会社
