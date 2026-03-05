近鉄不動産株式会社（本社：大阪市天王寺区／取締役社長：倉橋 孝壽）は、今般、TruAmerica Multifamily, LLC（本社：ロサンゼルス/CEO：Robert E. Hart、以下「TruAmerica社」という。）が運用する「TruAmerica Workforce Housing Fund ２」に参画しました。









本件は、全米の賃貸集合住宅を取得し、室内や共有部分のリノベーション・運営効率化により物件の価値向上を図るものです。

本件を運用するTruAmerica社は、全米で約170億ドル（約2兆5,500億円）の運用資産残高を有し、米国全土で約65,000戸の賃貸住宅を保有・管理する、米国の大手不動産投資・運用会社です。





当社は本件への参画を通して、TruAmerica社の持つ米国不動産マーケットやバリューアド事業に関する知見の獲得を目指すとともに、米国での更なる不動産事業の展開を図ってまいります。





【本件対象物件（一例）】





別紙：https://www.atpress.ne.jp/releases/578323/att_578323_1.pdf



