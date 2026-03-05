株式会社ユウクリ(本社：東京都渋谷区、代表取締役 高橋直道)が運営する調査機関「クリエイターワークス研究所」は、2026年卒美大生・芸大生(以下美術系学生)を対象に就職活動の実態調査を実施し、リリースに向けて鋭意制作中です。





2026年度版 速報第二弾 実態調査報告





【2026年3月に完全版をリリース予定】の本調査は、今年で10回目を迎えます。

美術系学生の就職活動に関する実態を把握し、本格的な就職活動を迎える学生や大学関係者、新卒採用担当者の皆様にとって役立つ内容をまとめることを目的としています。





そこで、正式リリースまでの期間中、調査速報として2026年卒美術系学生の就職活動に関する調査結果の一部を3回に分けてご紹介いたします。









■26年卒学生は「具体的な仕事内容」に注目！

下記グラフは、26年卒美術系学生の「就職活動中の情報収集」項目の回答結果(3個選択)です。





就職活動中の情報収集





「具体的な仕事内容」が、25卒では70.0％だったところから26卒では80.0％に。＋10.0ポイントで1位にランクインする結果となりました。





一方、昨年2位だった「社員の労働時間」は64.3％だったところから、26卒では26.4％へと37.9ポイント下がっており、変化が見られます。









■就活中に不足していた情報は「社内の人間関係」が1位！

合わせて確認しておきたいのは、26年卒美術系学生の「就職活動において不足していた情報」です。





就職活動において不足していた情報

こちらでは「社内の人間関係」が25卒では21.1％だったところ、26卒では34.7％へとポイントを伸ばして1位となっています。





また、2位の「入社後の教育・研修制度」は25卒では7.9％だったところ、26卒では29.2％へと、+21.3ポイントと大幅に上昇しました。学生が企業を見極める評価軸がシフトした様子がうかがえます。









■上記のほか、今回の実態調査では以下のような内容を調査・分析します。





・内定取得を目的に行った勉強や取り組み

・ポートフォリオ準備開始時期

・個別企業説明会に行きはじめた時期

・プレエントリー社数

・個別説明会参加回数

・エントリーシート(書類)提出社数

・面接を受けた社数

・入社予定企業の就活開始当初の志望状況

・入社予定企業の満足度

・入社を決めた理由

・内定後、入社意欲が高まったもの

・就活中の相談相手

・就職活動で利用したサービス

・オンライン・オフライン選考









【調査概要】2026年卒美術系学生の就職活動振り返り調査

・調査期間 ： 大学：2025年10月 / 学生：2025年12月～2026年1月

・調査対象大学： 美術系・芸術系・工業系・情報系大学・一般大学美術系・

芸術系学部/学科、大学院 32校

・学生 ： 2026年4月入社を目指し就職活動を行った全国の美術系・

芸術系・工業系・情報系大学生 271名

※調査対象は26年卒業となる大学4年生・大学院2年生

・調査方法 ：郵送調査及びインターネット調査





▼昨年の実態調査がこちらよりご覧になれます

「25年卒美術系学生就活実態調査」の報告資料※全51ページ

https://www.y-create.co.jp/CWL/?p=3286









■美大・芸大生の採用をお考えの企業さまへ

・新卒スカウトサービス「美大芸大就活ナビ」

2026年3月23日まで！「就活解禁スタートダッシュ」キャンペーン実施中！





現在、新規ご契約特典として、通常1回5万円の「学生集客メルマガ」を【2回分無料】でご提供しています。

登録学生が最も増えるこの1ヶ月。より多くの学生へアプローチするために、ぜひお早めにお申込みください。









■なぜ、今動くべきなのか？データで見る「3月・4月」の重要性

「美大芸大就活ナビ」の統計では、学生のメッセージ開封率および企業とのマッチング率は、3月～4月にかけてピークを迎えます。





美大芸大就活ナビ統計グラフ





つまり、3月～4月こそが美大・芸大生の就職活動が最も活発化するシーズンなのです。

この好機を逃さないよう、ぜひお早めにお申し込みください。





※「プレスリリースを見た」と記載の上、下記webサイトからお問い合わせください。

https://www.y-create.co.jp/bidai-geidai/lp/01/









■就活生のみなさまへ

美大芸大就活ナビへのご登録はこちら https://bidai-geidai.jp/ から！









■クリエイターワークス研究所について

クリエイターワークス研究所はクリエイターの「はたらく」の実態・課題をニュートラルに発信するメディアとして、2017年に開設。調査結果をインフォグラフィックでわかりやすく伝え、美大芸大就活実態調査・派遣クリエイター平均時給調査などを行ってきました。





▼これまでのクリエイターワークス研究所の実績

https://www.y-create.co.jp/corporate/creatorworks/









■株式会社ユウクリ 会社概要 ※クラウドワークスグループ

代表者： 代表取締役社長 高橋直道

所在地： 東京都渋谷区笹塚1-55-7 マルエスファーストビル 7F

設立 ： 1984年

事業 ： デザイナー・クリエイター専門の人材エージェンシー

採用支援(人材紹介・新卒紹介)

業務支援(人材派遣・業務委託)

スポット支援(1日単位のスポット派遣「クリプラス」、短期業務委託)

資本金： 500万円

URL ： https://www.y-create.co.jp/









■株式会社クラウドワークス 会社概要

代表者： 代表取締役社長 兼 CEO 吉田浩一郎

所在地： 東京都港区麻布台一丁目3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 28階

設立 ： 2011年11月11日

事業 ： インターネットサービスの運営

資本金： 28億316万円 ※2025年9月末現在

URL ： https://crowdworks.co.jp/









■お問い合わせ先

株式会社ユウクリ マーケティング部

mail： marketing@y-create.co.jp