ブルボン、“コメノチップス”を3月10日(火)にリニューアル発売！
株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、ノンフライでじっくり焼きあげたライススナック“コメノチップス”を食感を高めて2026年3月10日(火)にリニューアル発売いたします。
コメノチップスブラックペッパー味
コメノチップスコンソメ味
“コメノチップス”は、ゆっくりと丁寧に時間をかけ焼きあげた圧倒的なカリッと食感を楽しめるライススナックです。さらなる食感を求めて生地を見直し、圧倒的なカリッと食感を追求しました。また旨みを高めた“ブラックペッパー味”と奥深い味わいの“コンソメ味”の食べやすいフレーバーをそろえ、食べ応えと連食性を高めた商品設計としました。
とりこになるようなおいしさをお楽しみいただけます。
【2品共通の商品概要】
内容量 ： 30g
発売日 ： 2026年3月10日(火) 全国発売
販売チャネル(予定)： コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、
売店など
価格 ： オープンプライス
賞味期限 ： 8カ月
商品名：コメノチップスブラックペッパー味
https://www.atpress.ne.jp/releases/575770/img_575770_3.jpg
商品名：コメノチップスコンソメ味
https://www.atpress.ne.jp/releases/575770/img_575770_4.jpg
【この件に関するお客様のお問い合わせ先】
株式会社ブルボン お客様相談センター
Tel：0120-28-5605