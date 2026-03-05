蜂蜜専門店「ミールミィ」（運営：株式会社金市商店／本社：京都市中京区）は、ミールミィ三条本店併設のハニーカフェにて提供する蜂蜜酒（ミード）をかけて楽しむ「大人のミードソフトクリーム」を、2026年3月10日（火）“ミードの日”よりリニューアルいたします。本リニューアルでは、ソフトクリームにかけるミードを、姉妹ブランド「京都蜂蜜酒醸造所」が醸造するミードから季節に応じて変更します。訪れるたびに異なる味わいに出会える、新しいスタイルへと進化します。

■第一弾は世界的コンペ受賞ミード

3月10日より提供する第一弾は、世界的ミードコンペティション「Mead Madness Cup Pro 2026」にてブロンズメダルを受賞した「The MEAD（ザ・ミード）」。国産百花蜜を使用し、蜂蜜本来のやわらかな甘みと花々の華やかな香りを楽しめる一本です。なめらかなソフトクリームにミードをかけ、さらにミードジュレやコームハニー（巣蜜）をトッピング。とろりとした口どけ、ぷるんとしたジュレ、そして巣蜜の食感が重なり合い、温度差とともに香りが立ち上る新感覚の“大人スイーツ”に仕上げました。

なお、「The MEAD（ザ・ミード）」は、ポーランドで開催された世界的ミードコンペティション「Mead Madness Cup Pro 2026」において、世界各国からエントリーされた多数のミードの中からブロンズメダルを受賞。伝統的な製法と蜂蜜本来の個性を活かした味わいが高く評価されました。同コンペティションはプロフェッショナル部門を有する国際大会で、世界の醸造家が技術と品質を競う場として知られています。■詳細はこちら：https://kaneichi.kyoto/2026/03/03/release_kaneichi20260303_mead_madness_cup_pro2026/

【商品詳細】

商品名：大人のミードソフトクリーム価格：990円（税込）販売期間：2026年3月10日（火）～販売店舗：ミールミィ三条本店 ハニーカフェ所在地：〒604-8083 京都市中京区三条通富小路西入中之町21内容：甘さ控えめミルク感たっぷりの蜂蜜を引き立てるミールミィオリジナルソフトクリームに季節替わりのミードをかけ、京都蜂蜜酒醸造所のミードやジュレ、コームハニー（巣蜜）をトッピング。ミード：The MEAD シリーズ（アルコール度数：7％～11％）

■季節で変わる、かけるミード

今後は季節に合わせて使用するミードを変更予定です。一年を通して多彩な表情を楽しめるのは、自社醸造所を持つブランドならではの取り組みです。※提供内容は、都合により変更となる場合がございます。

〇 第二弾（春）「The MEAD大阪桜（ザ・ミード オオサカサクラ）」大阪府産さくら蜂蜜のみを使用した、桜のやさしい香りが広がる華やかな味わいのミード。〇 第三弾（初夏）「The MEAD ハニーデイズ（ザ・ミード ハニーデイズ）」メキシコ産オレンジ蜂蜜とウクライナ産百花蜜を使用した、軽やかで親しみやすい甘みが特徴の新作ミード。〇 夏季「The MEAD 北海道（ザ・ミード ホッカイドウ）」北海道産ぼだいじゅ蜂蜜由来の爽やかな味わい。暑い季節に心地よいすっきりとした飲み口。〇 秋季「The MEAD くり（ザ・ミード クリ）」「The MEAD」とは別の部門で「Mead Madness Cup Pro 2026」にてブロンズメダルを受賞したミード。国産くり蜂蜜のコクを活かした、秋らしい深みのある味わい。

〇蜂蜜専門店ミールミィ

1930年創業の金市商店が運営する蜂蜜専門店。1998年にミールミィの屋号でお店をスタートし、豊富な蜂蜜の種類とかわいらしいパッケージで、地元だけでなく遠方のお客様にも支持される。取扱品目は純粋蜂蜜だけでなく、蜂蜜加工品、蜂蜜のお菓子や蜂蜜酒（ミード）など。中でも国産蜂蜜は、養蜂家の元を直接訪ね、採蜜を一緒に行うことで、安心安全で高品質な蜂蜜のみを仕入れ、南は鹿児島から北は北海道まで、多種多様な蜂蜜をお客様に提供しております。

株式会社金市商店 公式サイト：https://kaneichi.kyoto/

【会社概要】

株式会社 金市商店 資本金1000万円1930年創業で、国内外の養蜂家から蜂蜜を直接仕入れ、商品開発、製造を行う。「蜂蜜専門店ミールミィ」の運営のほか、全国のスーパー、百貨店に蜂蜜製品を卸売りしている。蜂蜜酒は10年以上前から全国で先駆けて輸入し、取扱い国、種類は国内随一。2025年6月で創業95周年を迎えた。

【直営店舗】

蜂蜜専門店ミールミィ3店舗（三条本店、京都髙島屋店、阪急うめだ店）京都蜂蜜酒醸造所（2024年3月10日オープン）（金市商店公式サイト）http://www.kaneichi-syouten.com/

本件に関するお問い合わせ担当：市川 電話：075-221-6639 FAX：075-221-3879 pr@kaneichi.kyoto