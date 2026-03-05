ラグジュアリー領域のブランドコンサルティングを展開するREX BRAND株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：相澤 詩香）は、京都市が推進するイノベーション創出プロジェクト「KYOTO Innovation Studio（以下 KIS）」主催のトークイベント「KYOTO Innovation Studio Session vol.16」に、代表の相澤が登壇することをお知らせいたします。

本イベントはKISとして初の東京開催となり、早稲田大学ビジネススクール教授の入山章栄氏をはじめ、各界の第一線で活躍する登壇者とともに、京都の歴史・思想を媒介とした「これからの時代の働き方・生き方」を考えます。AI・デジタル化の急進展、価値観の多様化、人口減少・成熟社会の進行により、「効率」「成長」「正解」を前提とした働き方・生き方のモデルが限界を迎えつつあります。「何のために働くのか」「どこで、誰と、どう生きるのか」を、京都の1200年以上の思想・実践を媒介に再定義する場です。

【KISvol.16の狙い】KISは、京都を単なるビジネスシティではなく、文化・歴史・自然・産業・生活が重なり合う「変わらないために変わり続けてきた都市」として価値を再編集し、対話と共創で未来を構想する取り組みです。vol.16はKIS初の東京開催となります。

【相澤 詩香の登壇内容（予定）】相澤は、ラグジュアリーの本質から「本質的な豊かさ」を紐解き、効率性だけでは測れない価値（時間・余白・美意識・身体性・関係性）を、現代の働き方／生き方、組織・経営の文脈へ接続します。・「満たされた生き方」とは何か：物質的豊かさを超えた「真の価値」を意思決定の軸にする方法・東京的スピード×京都的持続性：異なる時間軸を往復してキャリア・人生を再設計する視点・理念を体験へ：哲学を顧客や組織が実感できる「体験設計」に落とし込むステップ

【開催概要】・日時：2026年3月26日（木）17:30～20:00（17:00受付開始）・会場：Tokyo Innovation Base（千代田区丸の内3-8-3）・定員：50～80名・対象：起業家、経営層、人事・マネジメント層、文化活動従事者、アカデミア等・内容構成：トークセッション/オーディエンス・ディスカッション/質疑応答・アーカイブ：YouTube公開予定・申込：Peatix https://peatix.com/event/4833859/※同日夜、交流会開催（20:30～22:00／会場：THE FLYING PENGUINS／参加費3,000円）

【登壇者】・ファシリテーター：入山 章栄 氏（早稲田大学大学院 経営管理研究科 早稲田大学ビジネススクール教授／京都市都市経営戦略アドバイザー）・池坊 専宗 氏（華道家・写真家） ・井上 慎平 氏（『弱さ考』著者／NewsPicksパブリッシング創刊編集長／問い読共同創業者） ・長島 聡 氏（きづきアーキテクト株式会社 取締役会長） ・相澤 詩香（REX BRAND株式会社 代表取締役／ラグジュアリーエキスパート®）

【相澤 詩香 プロフィール】REX BRAND株式会社 代表取締役／ラグジュアリーエキスパート®️ラグジュアリーブランド領域のブランド戦略・体験設計を支援。新卒で株式会社ディスコを経て、フェラーリ、ロールス・ロイス、アストンマーティン等のブランドに携わる。「特別から格別へ」を掲げ、企業・組織の価値を言語化し、顧客体験へ実装する。

【会社概要】社名：REX BRAND株式会社創業：2022年1月11日代表者：相澤詩香事業内容：ブランディング・コンサルティングおよび、研修支援本社：東京都中央区銀座6丁目13－16 銀座Wallビル UCF5階URL：https://www.rex-brand.com【お問い合わせ先】REX BRAND株式会社E-mail：info@rex-brand.comTEL：03-4500-8502【参考】Peatix（申込）：https://peatix.com/event/4833859/KISイベント詳細：https://kyoto-innovation-studio.com/session/kyoto-innovation-studio-session-vol-16KISについて：https://kyoto-innovation-studio.com/about