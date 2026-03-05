京福電気鉄道株式会社（本社：京都市中京区、社長：大塚憲郎）は、３月２０日（金・祝）、メンテナンスのため冬期運休していた叡山ケーブル・ロープウェイの運転をスタートします。今回叡山ケーブルが開業１００周年（２０２５年１２月２０日（土））を迎えたことを記念して、叡山ケーブル・ロープウェイともに内装デザインを全面リニューアルしました。営業運転スタート時には、恒例となりました、ご乗車記念品「比叡山から発信する言葉」手ぬぐいのプレゼント（先着2,000名様）も実施します。叡山ケーブル・ロープウェイで、比叡山の自然美と一体となる旅をご体験ください。

１．叡山ケーブル・ロープウェイの内装デザインリニューアル「叡山反景(えいざんはんけい)」

今回の新たな内装デザインコンセプトは「叡山反景」です。天井にあしらった鏡面素材が、比叡山の雄大な風景を室内にも映しこみ、借景ならぬ「反景」として、まるで山に溶け入るような特別な体験に導きます。鉄道車両において天井に鏡面素材を採用することはあまり例がなく、ケーブル線沿線の瑠璃光院の「机もみじ」とも呼応しながら、「御山に溶け入る特別な旅」をテーマに、比叡山の深い自然に包まれるような、静謐で美しい空間を演出しています。座席や床・壁のデザインは、八瀬・比叡山とびわ湖を結ぶ＜山と水と光の廻廊＞の統一デザインとしています。この観光ルートを支える叡山電車の「ひえい」、叡山ケーブルと叡山ロープウェイ、江若交通の比叡山内シャトルバス、京阪電車・石山坂本線、坂本ケーブルと同じ世界観を創り上げることで、より魅力的な観光エリアとなることを目指します。

２．運転の概要

（１）運転期間 ２０２６年３月２０日（金・祝）～２０２７年１月３日（日）（２）運転区間叡山ケーブル：ケーブル八瀬駅 ～ ケーブル比叡駅 （１．３㎞ 所要：９分）叡山ロープウェイ：ロープ比叡駅 ～ 比叡山頂駅 （０．５㎞ 所要：３分）（３）運賃叡山ケーブル：大人）片道６００円、小児）片道３００円叡山ロープウェイ：大人）片道４００円、小児）片道２００円

３．時刻表（２０２６年３月２０日（金・祝）～）

４．ご乗車記念品 「比叡山から発信する言葉」手ぬぐいプレゼント （数量限定）

「令和８年 比叡山から発信する言葉『天知恩』（てんちおん）」をプリントした手ぬぐいを、ケーブル八瀬駅から叡山ケーブルにご乗車のお客さま先着2,０００名様に進呈します。進呈場所：ケーブル八瀬駅対 象 者：ケーブル八瀬駅より叡山ケーブルご乗車のお客さま先着2,０００名様進呈時期：２０２６年３月２０日（金・祝）始発～（なくなり次第終了）

「天知恩（てんちおん）」・・・未曾有の自然災害が私たちの生活に混乱を招いているが、もとを正せば私たち人間の行いの結果である。今一度、天（大自然）からの恩恵を深く知り、その恩に感謝する心で一年を過ごしましょう。令和８年（２０２６年） 元旦 比叡山延暦寺比叡山延暦寺公式ホームページhttps://www.hieizan.or.jp/

なお、同手ぬぐいには「叡山ケーブル開業１００周年記念ポストカード」を同封しています。以 上

