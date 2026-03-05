東京臨海広域防災公園そなエリア東京（江東区有明）では、東日本大震災から15年の節目を迎える今年、災害への備えを楽しみながら学べる体験型イベント「東京防災DAYS2026」を、3月7日（土）・8日（日）の2日間、開催します。震災を知らない世代が増えるいま、起震機による揺れ体験や暗闇・煙体験、マジックショーを取り入れた「防災劇場」、語り部ガイドツアーなど、お子さまから大人まで楽しみながら学べるプログラムを多数用意しました。会場にお越しになれない方も、PCやスマートフォンからオンラインで参加できる〝防災×福祉〟をテーマとした「デジタル防災CAMP」をご用意しています。さらに、福島県双葉郡の東日本大震災・原子力災害伝承館が東京で出張展を開催。災害の教訓を知り、実践力を身につける貴重な機会となります。日常では体験できない防災プログラムで、家族や友人と一緒に、いざという時に役立つ知識と力を身につけてみませんか。

開催概要

日時

2026年3月7日（土）10:00～15:00

2026年3月8日（日）10:00～15:00

会場

東京臨海広域防災公園 防災体験学習施設そなエリア東京

入館料

無料

主催・協力

【主 催】東京臨海広域防災公園管理センター【協 力】一般財団法人3.11伝承ロード推進機構一般社団法人いのちを守るatプロジェクトJAPAN

体験プログラム

プログラム一覧

【当日先着受付】（1階インフォメーションカウンター）

※受付開始は各日9時30分（開館時）からです。定員に達し次第、受付を終了します。➀語り部ガイドツアー（7日のみ）➁暗闇・煙体験付き東京直下72hツアー➂起震機体験

【当日受付（会場内別場所）】

➄防災クッキング（エントランスポーチ受付）※10時00分より受付開始。定員に達し次第、受付を終了します。

【事前申込／一部当日受付】

➅デジタル防災CAMP

【自由参加（申込不要）】

➃防災劇場➆避難所体験◎東日本大震災・原子力災害伝承館 出張展

プログラム紹介

➀東日本大震災の語り部ガイドツアー（7日のみ）

【語り部】石森 智佳 氏（一般財団法人3.11伝承ロード推進機構）【時 間】3月7日(土) 10時15分～、11時15分～、13時15分～、14時15分～※7日(土)にのみ実施します。各回の所要時間は約30分です。【定 員】各回30名（先着順）【申 込】当日9時30分より、1階インフォメーションカウンターにて先着受付

【プログラム内容】 防災体験学習施設を語り部とともに回る特別ツアーです。なお、通常の「東京直下72h TOUR」を希望される方も、同じく1階インフォメーションカウンターでお申込みください。※「東京直下72h TOUR」については、東京臨海広域防災公園HPをご覧ください。

➁暗闇・煙体験付き東京直下72hツアー

【時 間】3月7日(土)・8日(日) 12時30分～ ※所要時間は約30分です。【定 員】30名（先着順）【申 込】当日9時30分より、1階インフォメーションカウンターにて先着受付

【プログラム内容】 暗闇・煙体験と「東京直下72h TOUR」がセットになった特別プログラムです。 通常の「東京直下72h TOUR」を希望される方も、同じ1階インフォメーションカウンターでお申し込みください。

➂起震機で大きな地震を体験してみよう

【時 間】3月7日(土)・8日(日) 12時15分～、12時30分～※各回約10分（2人1組で体験、1組あたり約2分）【定 員】各回10名（先着順）【申 込】当日9時30分より、1階インフォメーションカウンターにて先着受付【注意事項】安全管理上、起震機の搭乗は身長104cm以上の方を対象としています。

➃防災劇場

【時 間】3月7日(土)・8日(日) 12時00分～13時00分 ※所要時間は約30～40分です。【申 込】不要（自由参加）【プログラム内容】マジックショーを交えながら、防災の知識を楽しく学びます。

➄防災クッキング

【時 間】3月7日(土)・8日(日) 14時00分～15時00分【対 象】どなたでも参加可能【定 員】20名（当日先着順）【持ち物】不要【参加費】無料【申 込】当日10時00分より、エントランスポーチにて先着受付※簡単な調理体験および試食を予定しています。※食物アレルギーをお持ちの方は事前にご相談ください。

➅デジタル防災CAMP（8日のみ）

【時 間】3月8日(日) 10時00分～11時00分【場 所】エントランスホール（会場参加の場合）【参加費】無料【申 込】・会場参加：当日9時30分より会場にて受付・オンライン参加：事前申込制（下記リンクまたは右記QRコードから受付してください）※会場参加とオンライン参加を併用して実施します。

➆避難所体験

【時 間】3月7日(土)・8日(日) 10時00分～15時00分【場 所】レクチャールーム【申 込】不要（自由参加・出入り自由）

◎東日本大震災・原子力災害伝承館 そなエリア東京出張展（併催プログラム）

【期 間】2026年3月3日（火）～3月29日（日）【内 容】● 東日本大震災および原子力災害に関する展示● 津波被害・避難の様子を伝える実物資料展示● 原子力発電所事故直後の状況を伝える資料展示● 帰還困難区域が残る現状など「福島の今」を伝える展示● 体験型デジタル地図アプリ「時層地図（東日本大震災版）」体験展示

【主 催】東京臨海広域防災公園管理センター／東日本大震災・原子力災害伝承館

注意事項

・展示内容は予告なく変更となる場合があります・混雑時は入場を制限する場合があります・最新情報は公式HPをご確認ください

お問い合わせ

東京臨海広域防災公園管理センターTEL：03-3529-2180（9時30分～17時00分）

東京臨海広域防災公園について

東京臨海広域防災公園は、大規模災害発生時に国や地方自治体の災害対策拠点となる防災公園です。平常時は、防災体験学習施設「そなエリア東京」を中心に、防災教育・啓発活動を行っています。

◇所在地東京都江東区有明3丁目8番35号≪園地≫【開園時間】6:00～20:00【休園日】年末年始・臨時休園あり【入園料】無料≪防災体験学習施設 そなエリア東京≫【利用時間】9:30～17:00（最終入場 16:30）【休館日】月曜日（月曜日が祝日の場合は開館し翌日休館）【料金】無料◇交通案内【電車】・東京臨海高速鉄道りんかい線「国際展示場」駅 徒歩4分・ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線「有明」駅 徒歩2分【バス】・都バス（門19甲系統）「がん研有明病院前」 徒歩約2分・都バス（東16 系統）「有明二丁目」 徒歩約7分◇駐車場・本公園には一般駐車場はありません。公共交通機関または、周辺のコインパーキング等をご利用ください。※がん研有明病院の駐車場は利用できません・団体バスで駐車場をご利用の場合は、事前予約が必要となります。 団体見学申込書又はWeb団体見学希望申込フォームの大型バス利用欄に台数をご記入ください。

