近畿大学工学部（広島県東広島市）は、令和8年（2026年）3月12日（木）に、近畿大学広島キャンパスにて、令和7年度工学部卒業式・大学院システム工学研究科学位記授与式を挙行します。今年度もスペシャルゲストをお招きし、卒業生に向けて激励のスピーチをしていただきます。【本件のポイント】●当日発表のスペシャルゲストがゲストスピーカーとして卒業式に登壇し、卒業生を激励●卒業生の新たな門出に「次の一歩が踏み出せる応援メッセージ」をいただくサプライズ●当日お越しいただけない保護者等向けに、後日、ゲストスピーチの様子を公式YouTubeでアーカイブ配信【本件の内容】工学部では令和5年度（2023年度）の卒業式から、ゲストスピーカーによる激励のスピーチを実施しています。令和7年度（2025年度）もサプライズ演出としてスペシャルゲストを迎え、卒業生の新たな門出を祝して、心のこもった力強いメッセージを贈っていただきます。また、ご来場が叶わない保護者の方々にも配慮し、卒業式当日は公式アカウントでYouTube LiveおよびTikTok Liveで配信し、後日、公式YouTubeでゲストスピーチの様子をアーカイブ配信する予定です。このほか、友人やご家族との記念撮影用に、キャンパス内に卒業記念フォトスポットを3カ所設けます。【開催概要】日時：令和8年（2026年）3月12日（木）11：00～12：25場所：近畿大学広島キャンパス 体育館 （広島県東広島市高屋うめの辺1番、山陽本線「西高屋駅」から徒歩約20分）対象：工学部卒業生467人、大学院システム工学研究科修了生46人【卒業式次第】開式国歌斉唱卒業証書・学位記授与各賞授与（学長賞、学部長賞、学友会活動功労賞、校友会長賞など）学部長挨拶 近畿大学 工学部長 樹野淳也学長式辞 近畿大学 学長 松村到来賓祝辞 東広島市長 髙垣廣紱氏来賓紹介理事長祝辞 学校法人近畿大学 理事長 世耕弘成（ビデオメッセージ予定）祝電披露卒業生謝辞 近畿大学 工学部 ロボティクス学科 4年 山田晃弘さんゲストスピーカーによる激励スピーチ校歌斉唱閉式※式典終了後に卒業記念フォトムービーを上映【関連リンク】工学部 機械工学科 教授 樹野淳也（タツノジュンヤ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/415-tatsuno-junya.html工学部https://www.kindai.ac.jp/engineering/