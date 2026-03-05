株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、生活に大事な栄養素を加え、糖質も抑えた商品群“おやつで栄養習慣”シリーズ3品を2026年3月10日(火)に新発売いたします。





“おやつで栄養習慣”シリーズ





“おやつで栄養習慣”シリーズは、生活に大事な栄養素である食物繊維やたんぱく質、カルシウムを配合した商品群です。おいしさはそのままに、個包装で持ち運びやすく糖質管理しやすい商品設計としました。









【3品共通の商品概要】

発売日 ：2026年3月10日(火)全国発売

販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 ：オープンプライス





◆おやつで栄養習慣チョコチップクッキー

食物繊維をたっぷり配合した糖質50％オフ(※1)のチョコチップクッキーです。1個装2枚当りの糖質量は4.6gであり、糖質管理しやすい設計になっています。

ザクザクとした心地よい食感の生地にチョコチップをちりばめ、丁寧に焼きあげました。生地に練り込んだココアとチョコチップのおいしさで、満足感のある味わいに仕上げています。





https://www.atpress.ne.jp/releases/575771/img_575771_2.jpg





商品名 ：おやつで栄養習慣チョコチップクッキー

内容量 ：12枚(2枚×6袋)

賞味期限：9カ月





※1 日本食品標準成分表(八訂)増補2023年のソフトビスケットと同重量で比較









◆おやつで栄養習慣黒糖きなこウエハース

食物繊維をたっぷり配合した糖質50％オフ(※2)のウエハースです。1個装2枚当りの糖質量は4.6gであり、糖質管理しやすい設計になっています。

サクサクとした食感のウエハースできなこと黒糖を加えてやさしい甘さに仕上げたクリームをサンドしてあり、香ばしくコクのある味わいをお楽しみいただけます。





https://www.atpress.ne.jp/releases/575771/img_575771_3.jpg





商品名 ：おやつで栄養習慣黒糖きなこウエハース

内容量 ：12枚(2枚×6袋)

賞味期限：12カ月





※2 日本食品標準成分表(八訂)増補2023年のウエハース(クリーム入り)と

同重量で比較









◆おやつで栄養習慣バナナパウンドケーキ

食物繊維をたっぷり配合した糖質50％オフ(※3)のパウンドケーキです。1個装当りの糖質量は3.5gであり、糖質管理しやすい設計になっています。

バナナピューレを練り込んで焼きあげており、しっとりとした食感とバナナのやさしい甘さをお楽しみいただけます。





https://www.atpress.ne.jp/releases/575771/img_575771_4.jpg





商品名 ：おやつで栄養習慣バナナパウンドケーキ

内容量 ：6個

賞味期限：6カ月





※3 日本食品標準成分表(八訂)増補2023年のバターケーキと同重量で比較









【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel：0120-28-5605