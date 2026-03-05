兵庫県・大阪府の阪急・阪神沿線を中心に6つの葬儀会館【阪急のお葬式 エテルノ】を運営する阪急阪神東宝グループの株式会社阪急メディアックス（代表取締役社長：嘉村 昌泰、本社：兵庫県西宮市）は、2026年3月1日（日）より「エテルノ倶楽部」入会金無料キャンペーンを実施しています。





【キャンペーン概要】

2026年3月1日（日）～2026年4月30日（木）の期間中は、葬儀基本プランの20％割引など特典満載のエテルノ倶楽部（入会金 通常3,000円）に無料でご入会いただけます。





●エテルノ倶楽部とは…

阪急電鉄100％出資の子会社、阪急メディアックスが主宰する、18歳以上の方なら誰でも入会可能な会員組織です。

ご入会いただくと、葬儀基本プランの20％割引をはじめ、各種イベントへの参加費優待や、さまざまな特典をご利用いただけます。

※年会費・積立金などは一切不要です。





～エテルノ倶楽部 会員特典～

1.エテルノ各会館での葬儀基本プランを20％割引

2.冠婚葬祭互助会 積立解約手数料の負担（限度額あり）

3.おひとりさまの終活サポートサービス

4.宝塚歌劇チケットの抽選販売

5.旅行やホテル、お出かけなど阪急阪神東宝グループを中心とした優待

そのほか、仏壇・お墓・遺品整理などをサポートする特典もございます。

詳細は、以下のURLからご確認ください。

https://www.eterno.jp/club/





［株式会社阪急メディアックスについて］

・代表者：代表取締役社長 嘉村 昌泰

・本社所在地：兵庫県西宮市高畑町2-27

・URL： https://www.eterno.jp/

・事業内容：葬祭会館「エテルノ」の運営など

・企業理念：私たちは、ご葬儀をご遺族の皆さまが新たな一歩を踏み出す場として捉え、地域に必要とされる企業として、皆さまの明日への希望を支えてまいります。









株式会社阪急メディアックス https://www.eterno.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/334c9770898e5a16224660bfe6f79125dfb1ad22.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1