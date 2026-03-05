愛知県常滑市で「たまごで人をしあわせに」という想いを大切に、一歩ずつ歩んできた株式会社デイリーファーム(所在地：愛知県常滑市、代表取締役：市田 旭宏)は、2026年4月21日(火)、名古屋市瑞穂区の「いいねマルシェ」内に新たな拠点となるココテラスの丘いいねマルシェ店をオープンいたします。

■私たちが大切にしていること

常滑市の農場にある本店「ココテラスの丘」には、ありがたいことに年間16万人ものお客様が足を運んでくださっています。

私たちの誇りは、毎朝、鶏たちが産んでくれる新鮮な卵と、それを一番おいしい状態で食べていただきたいという、生産者としての真っ直ぐな気持ちです。この度、皆様の暮らしのすぐそばで、その「産みたてのしあわせ」をお届けできることになりました。

■「いいねマルシェ」店でご用意するもの

新店舗では、自社農場から直送される「とれたて新鮮卵」を主役に、卵を使用したプリンや焼き菓子、毎日焼き上げる自家製「にわのパン」をお届けする予定です。

明日の米たまご

明日の米たまご(大玉)

ココテラスの看板商品、たまごいっぱいプリン

■店舗概要

店舗名 ： ココテラスの丘 いいねマルシェ店

オープン日 ： 2026年4月21日(火)

所在地 ： 愛知県名古屋市瑞穂区大喜新町三丁目5-1

取扱商品 ： 自社農場直送の新鮮卵、スイーツ、パン等

基本営業時間： 10:00～19:00

■株式会社デイリーファームについて

私たちは、愛知県常滑市で養鶏から加工・販売までを一貫して行う「6次産業化」に取り組んでいる会社です。「たまごで人をしあわせに」という信念のもと、命の恵みに感謝し、鮮度と美味しさを追求し続けています。





代表者 ： 代表取締役 市田 旭宏

所在地 ： 愛知県常滑市大谷字芦狭間5番地

公式サイト： https://www.coco-terrace.com