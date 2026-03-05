リフレッシュやもうひと頑張りのシーンに 「即攻元気ゼリー アミノ酸＆ローヤルゼリー 糖類0 コーラ風味」

リフレッシュしたいときや、もうひと頑張りのシーンに！

すっきりとしたコーラ風味

「即攻元気ゼリー アミノ酸＆ローヤルゼリー 糖類0 コーラ風味」

3月9日コンビニエンスストア先行発売、3月23日全経路発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長:八尾 文二郎）は、「即攻元気ブランドより、 元気をチャージする「 即攻元気ゼリー アミノ酸＆ローヤルゼリー 糖類0 コーラ風味 」を2026年3月9日よりコンビニエンスストアにて先行発売し、3月23日より全経路にて発売します。









本商品は、すっきりとしたコーラ風味と糖類ゼロ設計とし、仕事や家事の合間、午後や夕方以降のリフレッシュやもうひと頑張りのシーンにも飲みやすいゼリー飲料です。

猛暑の常態化や夏の長期化で熱中症対策への関心が高まるなか、1袋（180g）当たり食塩相当量0.18gという設計により、日常の熱中症対策にもおすすめな商品です。

本商品の発売を通じて、手軽に元気をチャージする選択肢を提供することで、毎日を前向きに過ごしたい方を応援し、カラダとココロの健康に貢献してまいります。

■即攻元気ゼリー アミノ酸＆ローヤルゼリー 栄養ドリンク味（パッケージリニューアル）





■「即攻元気ゼリー」シリーズラインアップ





一般社団法人全国清涼飲料連合会の「熱中症対策」表示ガイドラインに準ずる商品は、即攻元気ゼリーシリーズの次の4品のみとなります。

「即攻元気ゼリー 高麗人参＋ 栄養ドリンク味」

「即攻元気ゼリー アミノ酸＆ローヤルゼリー 糖類0 コーラ風味」

「即攻元気ゼリー エネルギー＆マルチビタミン マスカット風味」

「即攻元気ゼリー 鉄分＆マルチビタミン ぶどう風味」

※1 栄養素等表示基準値2025（18歳以上、基準熱量2,200kcal）による

※2 糖類 0.5g未満／100g（食品表示基準による）

※3 熱量 40kcal以下／100g（食品表示基準による）

※4 一般社団法人全国清涼飲料連合会の「熱中症対策」表示ガイドラインに準ずる商品として