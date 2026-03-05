牛乳石鹸共進社株式会社（ 本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：宮崎悌二 以下、牛乳石鹸）は、服を着たまま洗髪できるポータブル洗髪デバイス『SUSUGU（ススグ）』が、一般社団法人KAiGO PRiDEとイオンリテール株式会社が共催する「KAiGO DESIGN AWARD 2026」の「プロダクトデザイン部門（介護）」において、最優秀賞を受賞したことをお知らせいたします。

KAiGO DESIGN AWARD 授賞式

KAiGO DESIGN AWARD について

高齢者を対象とする商品やサービス、アイデア、写真を表彰するイベント。今回、シルバーエコノミーの可能性や魅力を高めることが期待できる優れた工業製品が選出される「プロダクトデザイン部門（介護）」において、『SUSUGU』が最優秀賞を受賞しました。

2026年2月25日（水）～27日（金）に東京ビッグサイトで開催された「International KAiGO Festival 2026」内で決勝審査が実施され、来場者による一般投票と審査員による製品審査をもとに最優秀賞が決定されました。

ブース展示の様子

会場では、『SUSUGU』の使い方や実際の使用シーンをご紹介し、多くの来場者から高い関心をいただきました。

いつでも、どこでも“ここちよい清潔”を届ける『SUSUGU』

『SUSUGU』は、いつでも、どこでもここちよい清潔を届けるために開発した、新しい洗髪体験を提供するデバイスセット（ミストブラシ、ミストシャンプーの2アイテム）です。

けがや病気によって入浴が困難な方や、介護が必要な方はもちろん、入院時や災害時など、水の使用が制限される環境下においても活用できる設計としています。

ポータブル洗髪デバイスセット『SUSUGU』

これまで“お風呂場”という場所に限定されていた洗髪の行為を、より自由に、より快適に。『SUSUGU』は、身体的・環境的制約を受ける方々に新たな選択肢を提供するとともに、介護現場の負担軽減にも貢献することを目指しています。

■『SUSUGU』は、YUAGARI project（ユアガリ プロジェクト）から誕生

YUAGARI projectとは、人生100年時代を視野に入れて活動する牛乳石鹸が「自由自在に、オフろう。」をテーマに掲げ、これまでお風呂場の中でしか実現できなかった清潔の価値やほっこり感を、お風呂場以外でも実現する挑戦です。

牛乳石鹸は、今後も「新しい清潔のカタチを共に生みだす YUAGARI project」の第一弾プロダクトである『SUSUGU』を通じて、人々の暮らしをより快適で心地よいものにしてまいります。

■牛乳石鹸共進社株式会社

1909年（明治42年）の創業以来、「美と清潔 そして健康づくりに役立つ」製品を提供してきました。企業理念の「ずっと変わらぬ やさしさを。」のもと、お客様の肌に、こころに、そして環境にもやさしい「ものづくり」に取り組んでいます。弊社は今年で創業116年の会社になりますが、昔から受け継ぐ品質第一主義は守りつつ、時代の流れを取り入れることで、これからもお客様の求めに即応していきます。近年ではボディケア、フェイスケア、ヘアケアと幅広い製品開発によって時代のニーズを柔軟に取り入れ、赤箱・青箱をはじめとした「カウブランド」に加えて新ブランドを生み出しています。

