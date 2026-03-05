AILEX合同会社、弁護士向けAIリーガルOS「AILEX for iOS」のUIモックアップを初公開 ～2026年Q2正式リリースへ向け、日本初のAI統合型法律業務iOSアプリが始動～

AILEX合同会社、弁護士向けAIリーガルOS「AILEX for iOS」のUIモックアップを初公開 ～2026年Q2正式リリースへ向け、日本初のAI統合型法律業務iOSアプリが始動～