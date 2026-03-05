AILEX合同会社、弁護士向けAIリーガルOS「AILEX for iOS」のUIモックアップを初公開 ～2026年Q2正式リリースへ向け、日本初のAI統合型法律業務iOSアプリが始動～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343349/images/bodyimage1】
AILEX合同会社（所在地：東京都渋谷区、事業責任者：山川 慎太郎、顧問弁護士事務所：弁護士法人えそら）は、弁護士向けAIリーガルOS「AILEX（エーアイレックス）」のiOSネイティブアプリについて、UIモックアップを本日公開しました。2026年第2四半期の正式リリースに向け、開発フェーズへと移行します。
■ 背景と開発の意義
2026年5月21日、改正民事訴訟法の全面施行により、弁護士によるオンライン申立て（mints）が義務化されます。弁護士の業務時間の約半数は裁判所・拘置所・依頼者先などの外出中に費やされており、モバイル端末からの事件確認・書類閲覧・期日管理へのニーズは急速に高まっています。
しかし現状、日本のリーガルテック市場においてAI機能を統合した法律事務所向け総合業務管理ネイティブアプリはほぼ空白状態にあります。主要サービスのほとんどはブラウザベースであり、既存のiOSアプリはカレンダー・タスク・チャットに機能が限定されています。AILEXは、この市場空白を埋めるiOSアプリの開発に着手しました。
■ 公開UIモックアップの概要
今回公開するUIモックアップは、AILEX iOSアプリの「Phase 1」として設計されたものです。主要画面は以下のとおりです。
・ダッシュボード（今日の予定・期日アラート・mints期限・バーンアウトアラート）
・事件管理一覧・事件詳細（29カテゴリ対応・フェーズ進行管理）
・AI相談チャット（ストリーミング応答・ファクトチェック連携）
・AI文書生成（70テンプレート対応）
・PDF・文書閲覧（注釈機能付き）
・スケジュール・Googleカレンダー連携
・タイマー・報酬記録
・mints提出管理ウィジェット
・セキュリティ画面（Face ID認証・PIIマスキングステータス表示）
・オフライン対応表示
デザインはiOS Human Interface Guidelinesに準拠しつつ、AILEXブランドカラーを採用。
モバイル法律業務に特化したUI/UXを追求しています。
■ 主な技術・セキュリティ仕様
セキュリティ面では、弁護士法第23条（守秘義務）および2024年6月施行の日弁連情報セキュリティ規程への完全準拠を最優先に設計しています。
・Face ID / Touch IDによるアプリロック（生体認証）
・AES-256によるローカルデータ暗号化
・TLS 1.3通信 + 証明書ピンニング
・AILEX独自のPIIマスキング技術（PIIMasker）による外部AI送信前の個人情報自動除去
・機密画面でのスクリーンショット警告表示
・バックグラウンド時のブラーマスク表示
・管理者によるリモートワイプ機能
なお、AIが生成する文書・相談内容はすべて参考情報の提供を目的とするものであり、法律判断の最終責任は担当弁護士が負います。本アプリの利用者は弁護士・弁護士法人に限定されており、弁護士法第72条（非弁行為禁止）に抵触しない設計となっています。
■ IETF標準化との連携
AILEXは、AI生成コンテンツの来歴を暗号学的に検証するためのプロトコル「VAP/LAP（Verifiable AI Provenance / Legal AI Provenance）」のIETF Internet-Draftを提出しています（draft-ailex-vap-legal-ai-provenance）。
iOSアプリにおいても、Web版と同様のVAP監査ログ統合による「検証可能なAIリーガルOS」としての設計を継続します。
https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ailex-vap-legal-ai-provenance/
AILEX合同会社（所在地：東京都渋谷区、事業責任者：山川 慎太郎、顧問弁護士事務所：弁護士法人えそら）は、弁護士向けAIリーガルOS「AILEX（エーアイレックス）」のiOSネイティブアプリについて、UIモックアップを本日公開しました。2026年第2四半期の正式リリースに向け、開発フェーズへと移行します。
■ 背景と開発の意義
2026年5月21日、改正民事訴訟法の全面施行により、弁護士によるオンライン申立て（mints）が義務化されます。弁護士の業務時間の約半数は裁判所・拘置所・依頼者先などの外出中に費やされており、モバイル端末からの事件確認・書類閲覧・期日管理へのニーズは急速に高まっています。
しかし現状、日本のリーガルテック市場においてAI機能を統合した法律事務所向け総合業務管理ネイティブアプリはほぼ空白状態にあります。主要サービスのほとんどはブラウザベースであり、既存のiOSアプリはカレンダー・タスク・チャットに機能が限定されています。AILEXは、この市場空白を埋めるiOSアプリの開発に着手しました。
■ 公開UIモックアップの概要
今回公開するUIモックアップは、AILEX iOSアプリの「Phase 1」として設計されたものです。主要画面は以下のとおりです。
・ダッシュボード（今日の予定・期日アラート・mints期限・バーンアウトアラート）
・事件管理一覧・事件詳細（29カテゴリ対応・フェーズ進行管理）
・AI相談チャット（ストリーミング応答・ファクトチェック連携）
・AI文書生成（70テンプレート対応）
・PDF・文書閲覧（注釈機能付き）
・スケジュール・Googleカレンダー連携
・タイマー・報酬記録
・mints提出管理ウィジェット
・セキュリティ画面（Face ID認証・PIIマスキングステータス表示）
・オフライン対応表示
デザインはiOS Human Interface Guidelinesに準拠しつつ、AILEXブランドカラーを採用。
モバイル法律業務に特化したUI/UXを追求しています。
■ 主な技術・セキュリティ仕様
セキュリティ面では、弁護士法第23条（守秘義務）および2024年6月施行の日弁連情報セキュリティ規程への完全準拠を最優先に設計しています。
・Face ID / Touch IDによるアプリロック（生体認証）
・AES-256によるローカルデータ暗号化
・TLS 1.3通信 + 証明書ピンニング
・AILEX独自のPIIマスキング技術（PIIMasker）による外部AI送信前の個人情報自動除去
・機密画面でのスクリーンショット警告表示
・バックグラウンド時のブラーマスク表示
・管理者によるリモートワイプ機能
なお、AIが生成する文書・相談内容はすべて参考情報の提供を目的とするものであり、法律判断の最終責任は担当弁護士が負います。本アプリの利用者は弁護士・弁護士法人に限定されており、弁護士法第72条（非弁行為禁止）に抵触しない設計となっています。
■ IETF標準化との連携
AILEXは、AI生成コンテンツの来歴を暗号学的に検証するためのプロトコル「VAP/LAP（Verifiable AI Provenance / Legal AI Provenance）」のIETF Internet-Draftを提出しています（draft-ailex-vap-legal-ai-provenance）。
iOSアプリにおいても、Web版と同様のVAP監査ログ統合による「検証可能なAIリーガルOS」としての設計を継続します。
https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ailex-vap-legal-ai-provenance/