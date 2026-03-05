こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
「飛翔館」竣工式を開催
2026年3月5日（木）に京都薬科大学（京都市山科区、学長：赤路健一）において新校舎「飛翔館」の竣工式を開催し、本学関係者や建設工事関係者、本校地周辺地域の自治会長ら約30名が参加しました。
飛翔館は2024年11月から建築工事を開始し、約16ヶ月の工期を経て、2026年2月に竣工しました。地上4階建ての建物には大人数の学生が学べる大講義室や先端的研究の核となる「シナジー研究施設」、学生の学びと交流を支える「ラーニングコモンズ」や論文作成やディスカッションなどで若手研究者の活用が期待される「リサーチコモンズ」、実習室を設置しています。
2026年度前期より供用を開始し、本学の教育・研究活動の更なる充実を目指していきます。
飛翔館外観
竣工式
「飛翔館」概要
◆建設場所：京都市山科区御陵中内町5番地（本校地内）
◆建設規模：鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄骨造、地上4階建 建築面積 927㎡ 延床面積 3,252㎡
◆工事期間：2024年11月～2026年2月
◆施設構成：
・キャンパスプロムナード
・ラーニングコモンズ
・実習室
・シナジー研究施設
・リサーチコモンズ
・大講義室（450名）
・躬行館（図書館棟）との接続通路（2階及び3階） など
キャンパスプロムナード
大講義室
◆設計・監理：株式会社東畑建築事務所
◆施工：大日本土木株式会社