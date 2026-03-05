インスタグラム自動化ツール「lgram」お得なクーポン機能を追加
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2025年3月5日（木）にエルグラムのアップデートを実施し、「クーポン」機能を追加しました。
本機能は、当社が発行するクーポンコードを入力することで、有料プランを割引価格でご利用になれる仕組みです。
有料プランでのアカウント作成をご検討中の方はもちろん、すでにフリープランをご利用中でアップグレードをご予定の方にもご活用いただけます。
■クーポン機能について
株式会社ミショナが発行するクーポンコードを入力することで、エルグラムの有料プランをよりリーズナブルにご利用できます。対象のコードをお持ちの場合、専用画面に入力するだけで特典が適用されます。
※本機能はクーポンコードの入力・適用を行う機能であり、クーポンの作成・発行機能ではございません。
クーポンコードは、弊社が実施する企画やキャンペーンにあわせて発行予定です。配布条件や利用期限、適用対象プランなどの詳細は、各キャンペーンの案内をご確認ください。
■確認方法と利用手順
クーポンの適用は下記の3ステップで完了します。
1. エルグラム管理画面右上のアカウント名をクリックし、「マイページ」を開く
2. マイページ内の「クーポン」を選択する
3. クーポンコード入力欄にコードを入力し、適用アカウントを選択する
▼クーポン機能の確認はこちら
https://go.lgram.jp/instagram/top-page/
■エルグラムについて
エルグラムは、Meta社公式APIを活用したInstagram自動化ツールです。
製造業・小売業・サービス業・クリエイターなど、さまざまな業種に多彩な機能を提供し、Instagram運用の効率化を実現します。
▼主な機能
・投稿、ライブ配信へのコメント自動応答
・DMの自動返信、一括配信
・アンケートの作成、実施
・商品の販売～決済
■お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「エルグラム使い方マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内のご案内に沿ってお問い合わせいただけますと幸いです。
https://lgram.jp/manual/contact/
■エルグラム公式HP
エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lgram.jp/?dreamnews
