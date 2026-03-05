フードオロジー 日本限定フレーバー「メロン」「ブルーベリー」を発売
K-インナービューティーブランド「Foodology(フードオロジー)」は、日本市場向けの限定フレーバーとして、「コレオロジー カットゼリー」のメロン味およびブルーベリー味を発売いたしました。
K-インナービューティーブランド「Foodology(フードオロジー)」
同ブランドは、日本の「Qoo10メガ割」プロモーションにおいて、サプリメント部門で4四半期連続1位を記録するなど、日本市場で着実に販売実績を伸ばしてきました。手軽に摂取できるゼリータイプのインナービューティー製品として、日本の消費者から支持を集めています。
今回発売するメロン味およびブルーベリー味は、日本の消費者の嗜好を反映して企画された日本限定商品です。既存のザクロ味を中心としたラインアップに新たな選択肢を加えることで、フレーバーのバリエーションをさらに拡充しました。
新商品は、2026年2月27日より開催された第1四半期の「Qoo10メガ割」プロモーションにて初披露されました。
フードオロジーは「日本市場における販売実績と消費者のフィードバックをもとに、日本限定フレーバーを企画いたしました。今後も日本のライフスタイルや嗜好に合わせた商品展開を進めてまいります」とコメントしています。
■ 会社概要
会社名： Adapt
代表者： Jeongha Park
所在地： 3F, Samseong-ro 534, Gangnam-gu, Seoul, Korea