建築CPD認定プログラム「風揺れ対策を解決する高層ビル用大型AMDの技術」無料ウェビナーを4月2日(木)に開催
ヤクモ株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：舟木 英之)は、2026年4月2日(木)に建築CPD認定プログラムの「風揺れ対策を解決する高層ビル用大型AMDの技術」の無料ウェビナーをZoomにて開催いたします。
詳細・お申し込み： https://ma.yacmo.co.jp/webinar_202604
建築CPD認定プログラム「風揺れ対策を解決する高層ビル用大型AMDの技術」
本ウェビナーでは、高層ビルの風揺れ対策用に新開発した大型AMDを例に、風揺れ対策を解決する技術を解説します。
本製品の最大の特長である、水平XY2方向の揺れを1台で同時に抑制できる機構をはじめ、振動抑制の原理、高層ビル屋上という特殊な設置環境ならではの機能・安全性・保守性、さらにソフトウェアの特徴まで幅広く解説します。
また、建築CPD認定プログラムとなっているため、受講いただくと建築CPDが1単位取得できます。
■学べる内容
・風揺れなどの水平の環境振動の対策について理解を深められる
・高層ビル用AMDが1台でどのように水平XY2方向の揺れを抑えるか学べる
・高層ビル用AMDが建物の振動を抑える原理、ハードウェアの機構を学べる
■このような方にオススメ
・風揺れなどの水平の環境振動対策に興味がある方
・高層建物の風揺れ対策について学びたい設計者や技術者
・AMDの機構に関心のある方
・その他、振動対策に関心のある方
■開催概要
タイトル： 「風揺れ対策を解決する高層ビル用大型AMDの技術」
開催日時： 2026年4月2日(木)15:00～15:55
参加費 ： 無料
申し込み： 以下のURLよりお申し込みください
URL ： https://ma.yacmo.co.jp/webinar_202604
注意事項： ・当日のウェビナーの録音、動画撮影はご遠慮ください
・同業他社さまのご参加はご遠慮いただいております
■建築CPD：1単位
※下記CPD制度の共通認定プログラムです。詳細は、建築CPD情報提供制度HPをご確認ください。
建築CPD情報提供制度、JIACPD制度、建築士会CPD制度、建築設備士関係団体CPD制度、APECアーキテクト、APECエンジニア、建築・設備施工管理CPD制度
■登壇者プロフィール
ヤクモ株式会社 第一事業部 技術グループ 次長
猪口 敏一(いぐち としかず)
【略歴】
機械メーカーで約15年間、建設機械、耐久試験機、搬送装置などの制御ソフトの設計に従事。
ヤクモに入社後は、ビル用アクティブ制振装置(AMD)の制御設計およびプログラミングを担当。
ヤクモ株式会社 第一事業部 技術グループ 次長
長坂 整(ながさか せい)
【略歴】
技術士(機械)
機械設計を専門に、研究機関で約20年、研究用の試験装置や測定具などを設計。
ヤクモ入社後は主に制振装置の設計を担当。
■ヤクモ株式会社とは
振動・騒音・地震対策の総合エンジニアリング企業として、60年以上にわたってさまざまな防振・防音・免震装置を開発しており、調査・測定から解析・設計・施工・メンテナンスまで一貫したシステムでお客様のニーズにお応えしています。
■会社概要
会社名 ： ヤクモ株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 舟木 英之
所在地 ： 東京都品川区大崎5-4-18
設立 ： 1963年5月
事業内容： 防振・防音に関わる各種装置・部材の製造、
リースおよび施工、メンテナンス
URL ： https://www.yacmo.co.jp/
