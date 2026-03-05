ヤクモ株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：舟木 英之)は、2026年4月2日(木)に建築CPD認定プログラムの「風揺れ対策を解決する高層ビル用大型AMDの技術」の無料ウェビナーをZoomにて開催いたします。

詳細・お申し込み： https://ma.yacmo.co.jp/webinar_202604





建築CPD認定プログラム「風揺れ対策を解決する高層ビル用大型AMDの技術」





本ウェビナーでは、高層ビルの風揺れ対策用に新開発した大型AMDを例に、風揺れ対策を解決する技術を解説します。

本製品の最大の特長である、水平XY2方向の揺れを1台で同時に抑制できる機構をはじめ、振動抑制の原理、高層ビル屋上という特殊な設置環境ならではの機能・安全性・保守性、さらにソフトウェアの特徴まで幅広く解説します。

また、建築CPD認定プログラムとなっているため、受講いただくと建築CPDが1単位取得できます。





■学べる内容

・風揺れなどの水平の環境振動の対策について理解を深められる

・高層ビル用AMDが1台でどのように水平XY2方向の揺れを抑えるか学べる

・高層ビル用AMDが建物の振動を抑える原理、ハードウェアの機構を学べる





■このような方にオススメ

・風揺れなどの水平の環境振動対策に興味がある方

・高層建物の風揺れ対策について学びたい設計者や技術者

・AMDの機構に関心のある方

・その他、振動対策に関心のある方





■開催概要

タイトル： 「風揺れ対策を解決する高層ビル用大型AMDの技術」

開催日時： 2026年4月2日(木)15:00～15:55

参加費 ： 無料

申し込み： 以下のURLよりお申し込みください

URL ： https://ma.yacmo.co.jp/webinar_202604

注意事項： ・当日のウェビナーの録音、動画撮影はご遠慮ください

・同業他社さまのご参加はご遠慮いただいております





■建築CPD：1単位

※下記CPD制度の共通認定プログラムです。詳細は、建築CPD情報提供制度HPをご確認ください。

建築CPD情報提供制度、JIACPD制度、建築士会CPD制度、建築設備士関係団体CPD制度、APECアーキテクト、APECエンジニア、建築・設備施工管理CPD制度





■登壇者プロフィール

ヤクモ株式会社 第一事業部 技術グループ 次長

猪口 敏一(いぐち としかず)

【略歴】

機械メーカーで約15年間、建設機械、耐久試験機、搬送装置などの制御ソフトの設計に従事。

ヤクモに入社後は、ビル用アクティブ制振装置(AMD)の制御設計およびプログラミングを担当。





ヤクモ株式会社 第一事業部 技術グループ 次長

長坂 整(ながさか せい)

【略歴】

技術士(機械)

機械設計を専門に、研究機関で約20年、研究用の試験装置や測定具などを設計。

ヤクモ入社後は主に制振装置の設計を担当。





■ヤクモ株式会社とは

振動・騒音・地震対策の総合エンジニアリング企業として、60年以上にわたってさまざまな防振・防音・免震装置を開発しており、調査・測定から解析・設計・施工・メンテナンスまで一貫したシステムでお客様のニーズにお応えしています。





■会社概要

会社名 ： ヤクモ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 舟木 英之

所在地 ： 東京都品川区大崎5-4-18

設立 ： 1963年5月

事業内容： 防振・防音に関わる各種装置・部材の製造、

リースおよび施工、メンテナンス

URL ： https://www.yacmo.co.jp/





【本件に関するお問合せ】

会社名： ヤクモ株式会社

担当者： 山野

TEL ： 03-5496-7556

MAIL ： yacmo-ma@yacmo.co.jp