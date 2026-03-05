株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、ザクッとした食感がクセになるスティックタイプの商品「レザール」を2026年3月10日(火)に新発売いたします。





レザール





「レザール」は、小麦、とうもろこし、ライ麦を独自配合で組み合わせて焼きあげたシリアル生地で、シュガーバター風味のチョコレートをサンドしました。

ザクッとした食感で香ばしい生地の風味とほんのり塩味を感じるチョコレートの組み合わせをお楽しみいただけます。









【商品概要】

商品名 ：レザール

内容量 ：6本

発売日 ：2026年3月10日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 ：オープンプライス

賞味期限 ：12カ月









【ブルボンバラエティスティックシリーズ】





パキーラ

https://www.atpress.ne.jp/open_media_file/575765/1632468957.jpg









【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel：0120-28-5605