株式会社アウルコーポレーション（所在地：京都府京丹後市網野町）が運営する、夕日ヶ浦温泉の料理旅館『一望館 はなれ 櫂』は、2026年4月、『旅亭 櫂 -KAI-』として新たに生まれ変わります。これまでは「一望館の別館（はなれ）」としての位置づけでしたが、より料理と静寂に特化した独自の世界観を確立。一軒の独立した「旅亭」として再始動いたします。地域の魅力を凝縮した食体験とともに、お客様に寄り添う新たな歴史の始まりです。また、このリブランドを記念し、感謝の気持ちを込めた限定の「記念地酒」付き特別プランを、2026年3月5日より販売開始いたします。

素材の滋味を、気取らず、心ゆくまで。大人のための「旅先の料亭」へ。

旅籠（はたご）を彷彿とさせる木造建築のあたたかさと、仄かな灯り。足を踏み入れた瞬間に広がる、壮大な日本海の出迎え。新しくなった「櫂」がお届けするのは、旅を記憶させるおもてなしと、滋味を静かに味わい、心を整えるひとときです。

■ 丹後と但馬の恵みを、そのままに。四季を映す「スタンダード会席」

海に光が差し、山に色が宿り、季節が静かに移ろう頃。『旅亭 櫂 -KAI-』がお届けするのは、その時々の旬を真っ直ぐに仕立てる、飾らない一席です。魚も、肉も、野菜も。料理長が大切にしているのは、気負わず、素材そのものの“一番おいしい状態”をお出しすること。出汁の優しさや、湯気とともに立ち上がる香りを大切に、一皿一皿心を込めてお作りします。「気難しい料理」ではなく、心までほぐれるような温かな味わいを。潮騒の聴こえる静かな夜、大切な人と笑顔で食卓を囲む。そんな、心地よいひとときをお愉しみください。

■ “その季に出会う、ただひとつの逸品”を添えた「特選会席」

スタンダード会席に、料理長がその時もっとも良いと見極めた“季節だけの特別なひと品”を添えた、一期一会の献立です。春は海の息吹、夏は澄んだ潮の実り、秋は深まる香り──。食材は固定せず、昨年と同じ味になることもあれば、その日限りの逸品が並ぶことも。何が登場するかは、その季に訪れるお客様だけのお愉しみ。季節の逸品が生む余韻を、ゆったりとご堪能ください。

■ 【リブランド記念プラン】新たな門出を祝す、特別な一献と共に。

『旅亭 櫂 -KAI-』の誕生を記念し、当館オリジナルの地酒と共に新たな味覚を愉しむ、リブランド限定プランをご用意いたしました。木造三階建ての静かな空間で、新しくなった「櫂」の味を、記念の一杯とともにゆっくりとお愉しみください。＜リブランド記念プラン概要＞プラン内容： スタンダード会席 ＋ 記念地酒 ＋ 特別価格特典1： カレンダーOPEN日限定の特別割引価格特典2： 《リブランド記念地酒》を一室につき一瓶、謹呈予約開始： 2026年3月5日（水）～

■ 料理を主軸に据えた、静かな滞在空間

『 旅亭 櫂』は、京丹後の海を望む木造三階建ての純和風建築。料理を主軸に据え、落ち着いた空間の中で食事を楽しむことを大切にした料理旅館です。華美な演出を抑え、食材・器・調理・おもてなしに丁寧に向き合いながら、季節の味覚を静かに味わう時間を提供しています。

施設概要

施設名：夕日ヶ浦温泉 旅亭 櫂住 所：京都府京丹後市網野町浜詰669電 話：0772-74-9099U R L：https://www.k-kai.jp/Instagram：@hanarekai

アクセス：車／京都縦貫道・丹後大宮ICより国道312、府道17、国道178経由で約35分電車／京都丹後鉄道・夕日ヶ浦木津温泉駅よる車で約5分（無料送迎有、要予約）

佳松苑グループについて

京都府京丹後市、夕日ヶ浦温泉を中心に7宿を展開する「佳松苑グループ」。多種多彩な特色のある宿の運営をしております。＜夕日ヶ浦温泉＞時季を彩る 佳松苑／佳松苑 別邸ふうか／夕日浪漫 一望館／旅亭 櫂／もう一つの京都 雨情草庵＜京丹後市内＞HOTEL＆湖邸 艸花 -そうか-（網野町）

本件に関するお問い合わせ先

株式会社アウルコーポレーション営業本部企画課：田宮本社TEL：0772-74-9018mail：k.tamiya1206@gmail.com