企業向けにデータ消去およびモバイルライフサイクルソリューションを提供するBlancco Technology Groupの日本法人、株式会社ブランコ・ジャパン(本社:東京都港区、代表取締役社長:三松 基、以下、ブランコ)は、自治体・教育機関におけるPCリプレース時のデータ消去による情報漏えい対策についてまとめたホワイトペーパー「自治体・教育委員会向け PCリプレース時の情報漏えい対策ソリューション」の提供を開始したことをお知らせします。





近年、自治体や教育機関を取り巻く情報システム環境は大きな変革を迎えています。デジタル化やクラウドサービスの活用が進む一方で、増え続けるデータやIT資産の適切な管理と廃棄が大きな課題となっています。ライフサイクルを終えたPCやサーバなどの情報機器と記憶媒体のデータ消去は、情報漏えい対策の最終工程として非常に重要です。しかし、実際の運用においては、複雑化する情報システム環境や多様な機器構成により、安全性の確保と効率化の両立が難しい領域でもあります。





自治体・教育委員会のこれからのデータ消去





このような背景の中、総務省が策定する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」の最新版ではデータ消去の手法や運用に関して具体的な言及があり、機密性レベルごとの運用、消去方式や場所の提示、消去の担保(証明書)などが変更になり、外部に持ち出す前に自組織内で消去するよう明記されています。また、文部科学省の「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」でも、総務省のガイドラインを踏まえ機器の廃棄及びクラウドサービス利用時における情報資産の廃棄等の管理規定について具体的な言及があります。





Blanccoのデータ消去統合管理ソリューション





今回のブランコのホワイトペーパーでは、上記ガイドラインにおけるデータ消去と管理の要点に加え、SSDの消去、NIST SP800-88の普及からIEEE 2883-2022の登場まで、近年のデータ消去方式の変遷、ブランコのソリューションによる自組織内でのデータ消去のユースケースについて解説しています。最後に、260以上の拠点に配置した約6,000台のPCを外部に持ち出すことなく、自組織内でのユーザーによる消去を実現し、安全性の確保と効率化の両立を実現した新潟県庁の事例を紹介しています。





【ホワイトペーパーの目次】

・自治体・教育委員会が直面する情報漏えいリスク

・内部不正による情報漏えいリスク

・自治体/教育委員会向けデータ消去ガイドライン

・自治体・教育委員会のこれからのデータ消去

・SSDに対応したデータ消去の実施について

・データ消去のトレンド：NIST SP800-88の普及とIEEE 2883-2022の登場

・Blancco(ブランコ)について

・Blanccoのデータ消去統合管理ソリューション/Blanccoが取得している認証・認定・推奨

・監査証跡となる消去レポート/実装しているデータ消去方式/環境に配慮した取り組みをサポート

・データ消去ソリューションのご紹介

・ユースケース：多拠点に展開するPCの消去を管理部門からリモートで実施

・ユースケース：スタンドアロン環境のPCを施設内にて消去

・導入事例:新潟県 - 260以上の拠点に配置した約6,000台のPCをオンサイトで消去





＜Blancco Technology Groupについて＞

Reduce Risk. Increase Efficiency. Be Sustainable.

(リスクの低減、効率性の向上、持続可能性。)





Blancco Technology Groupは、安全で法規制に準拠できる自動化されたデータ消去ソリューションを組織に提供しており、循環型経済への移行を促進しています。Blanccoのデータ消去は、毎年数千万件も実施されており、多くの組織は耐用年数を迎えたデータを不正アクセスから保護しながら、データストレージ資産の安全な再配置、厳格化するデータ保護やプライバシーの法規制への準拠をサポートしています。また、Blanccoの高精度なモバイルデバイス診断は、ライフサイクルが終了したIT資産の循環型経済への確実な移行、組織、ITAD(リユース・リサイクル)事業者、そしてモバイル事業者の、より持続可能なビジネスの実現をサポートしています。





Blanccoのソリューションは世界各国の政府機関、法務機関、独立した検証機関から認定／承認／推奨を取得しており、データ消去およびモバイルライフサイクルソリューションにおける業界標準です。40を超える特許取得済み／特許出願中のアイデアと共に、グローバルな組織のオペレーションの加速、データセキュリティ確保、そしてビジネスの成長のために、信頼できる革新的なソリューションの数を増やし続けています。





詳しくは、 https://www.blancco.com/ja/ をご覧ください。









【会社概要】

名称 ：株式会社ブランコ・ジャパン

代表者：代表取締役社長 三松 基

所在地：東京都港区南青山2-23-8 外苑ビル5階

設立 ：2010年4月

資本金：1,000万円