株式会社レグルスインターナショナルは、中小企業のInstagram運用において多く見られる“投稿依存型”の課題に着目し、フォロワー増加を仕組み化するモデルを展開しています。

なぜ、頑張っても伸びないのか

多くの企業は・投稿の質を高める・リールを強化する・アルゴリズムを研究するといった施策に力を入れています。しかし、アルゴリズム評価に依存する“待つ運用”では、安定的なフォロワー増加は難しいのが実情です。一時的に伸びても、継続的な成長につながらないケースも少なくありません。

必要なのは“接点を設計する”という考え方

同社は、その課題に対応する取り組みとして、中小企業向けInstagramフォロワー増加支援ツール「FORORU」を展開しています。月額18,000円の利用料金で、月150人以上のフォロワー増加を実現するサービスです。投稿に依存せず、“届けにいく運用”を実装することで、フォロワー増加を再現可能な仕組みへと変えていくことを目指しています。フォロワー増加を偶然に任せるのではなく、意図的に接点を創出する「設計型モデル」で運用しています。このモデルでは、・ターゲットを明確に定義・潜在見込み客ユーザーへ戦略的にアプローチ・継続的な接触機会を構築することで、月150人以上のフォロワー増加を実現させます。

フォロワーは「数字」ではなく「営業資産」

重要なのは、単なるフォロワーの“数”ではなく、将来的な売上につながる見込み客との接点を増やすことです。月150人のフォロワー増加を1年間継続すれば、約1,800人の見込み客との接点が生まれます。広告費をかけ続けるモデルとは異なり、自社資産としてフォロワーを積み上げていく考え方が、今後のInstagram運用において重要だと考えています。

「全額返金保証」キャンペーン実施中

2026年のスタートダッシュキャンペーンとして、2ヶ月で300人のフォロワー増加を保証する「全額返金保証」を実施しています。一定の条件を満たしながら運用した場合に、目標達成できなければ初期費用含めて全額返金いたします。詳細はこちら：https://www.fororu.com/(無料説明会もこちらからお申し込み可能です)※キャンペーンは予告なく終了する場合がございますので、お早めにお申し込みください

中小企業にも導入しやすい価格設計と安全性を両立

「FORORU」の最大の特徴は、以下の4つのポイントにあります。1. AIによるターゲットユーザー選定：商品やサービスに興味を持ちそうなユーザーを同社独自のAIが選定します。これまで600社以上のアカウント運用をサポートしてきた実績から、「フォロワーが伸びるパターン」を熟知したAIが最適なターゲティングを行います。2. 適切なフォロー・いいねアクションの実行：選定したターゲットに対し、「いいね」や「フォロー」を行います。これは街中でチラシを配るように、潜在顧客にアプローチする仕組みです。3. 安全設計によるリスク回避：短時間での大量フォローなど不自然な操作を避け、アカウント凍結のリスクを最小化。同社はこれまでの運用でアカウント凍結数ゼロを維持しています。また、戦略的なアンフォロー機能により、アカウントに関心を示さないユーザーを優先的にアンフォローし、フォロワーの質を自動で高めます。4. 費用対効果の高い価格設計：月額18,000円で利用可能。1日あたり600円という手頃な価格で、月に最大30時間の手動作業時間を削減できます。自分で同様の作業を行った場合、時給換算で600円になり、東京都の最低賃金1,226円を大きく下回る非効率な状況を解消します。

サービス概要

サービス名：Instagram フォロワー増加ツール「FORORU」月額料金：18,000円（初期費用18,000円）契約期間：6ヶ月間（自動更新あり）主な機能：- AIによるターゲティング選定- いいね・フォロー- 安全設計（凍結対策）- 二重アクション防止- 戦略的アンフォロー- 24時間LINEサポート

サービス内容の詳細はこちらから

https://www.fororu.com/(無料説明会もこちらからお申し込み可能です)

毎週水・土曜日に無料説明会開催中！

各曜日2回[14:00-14:30] [20:00-20:30]で開催しています。お気軽にご参加ください。https://fororu.regulus-international.com/seminar/

会社概要

会社名：株式会社レグルスインターナショナル所在地：東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3階代表者：今村祐紀「FORORU」は、「お金がないからできない」ではなく、「お金がなくても前に進める」Instagram運用の新しい選択肢として、小規模事業者のデジタルマーケティング活動を支援します。ホームページ：https://www.regulusinternational.com/