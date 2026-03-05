Now Is Yours：Huawei、MWC 2026でスマートリビングを再定義

スペイン・バルセロナ、2026年3月5日 /PRNewswire/ -- Huaweiは3月2日、スペイン・バルセロナのMobile World Congress 2026（MWC 2026）において、未来のビジョンを発表しました。 『Now Is Yours』をテーマに掲げ、Huaweiはスマートフォン、PC、タブレット、腕時計、イヤホンなど、多彩な製品群を紹介しました。テクノロジー大手である同社は、折りたたみ式スクリーン・テクノロジー、フィットネスと健康、モバイルイメージング、生産性、創造性といった分野における最新のブレークスルーを強調し、世界中の消費者に向けて未来のデジタル・ライフスタイルの大胆なビジョンを提示しました。

『Your Intelligent World』ゾーンでは、Huaweiはスマートテクノロジーのリーダーとしての技術力を披露しました。Huaweiの多種多様なタブレットは、PCレベルの生産性を実現します。 また、HarmonyOSを搭載したHuaweiのデバイスでは、WPSのようなフル機能のオフィス・ソフトウェアをシームレスに利用できます。HUAWEI Notesの高い効率性との組み合わせで、いつでもどこでもプロフェッショナルな創作やコラボレーションが可能になります。ハードウェアとソフトウェアの統合という点では、HuaweiのPaperMatte Displayが、鮮明かつ目に優しいディスプレイを提供すると共に、紙のような書き心地や描画体験を実現します。このイベントでは、携帯性とハイエンドのインテリジェント・テクノロジーを融合させた8.8インチのフラッグシップ・コンパクト・タブレット、HUAWEI MatePad Miniも初披露されました。インテリジェントに最適化された機能によってユーザーエンゲージメントを向上させるHuaweiの最新フラッグシップ・スマートフォン、Mate 80シリーズの強力なAI機能にも注目が集まりました。さらに、Mate X7などの折りたたみデバイスの精巧なエンジニアリングを詳細に紹介する映像も公開され、業界の新たなベンチマークとなる最先端のヒンジおよびディスプレイ技術が披露されました。



The "Your Intelligent World" zone



「Energize Your Life」ゾーンでは、Huaweiのテクノロジーがフィットネスと健康にどのように貢献するかを紹介する、没入型の体験コーナーが設けられました。 来場者は、実際の生活シーンを模した環境でウェアラブル・デバイスを試していました。デモンストレーションでは、以下の各製品の特長が紹介されました：より効率的な走行のための高度なサイクリングメトリクスを備えたHUAWEI WATCH GT 6シリーズ、レース前のトレーニングからレース中のペース配分、レース後の分析までを支援するインテリジェント・マラソンモード搭載のHUAWEI WATCH GT Runner 2、そして便利なモニタリングから予防的なリマインダーまで包括的な健康管理を備えたHUAWEI WATCH 5とHUAWEI WATCH D2など。



The "Energize Your Life" zone



『Explore Yourself』ゾーンでは、Huaweiの自社開発アプリ『GoPaint』により、来場者の創造性が引き出されました。 直感的なインターフェースと豊富なアセット・ライブラリを備えたこのアプリを使えば、プロフェッショナルレベルのアートを誰でも作成できます。モバイル映像制作の分野において、XMAGE画像テクノロジーを紹介し、HUAWEI Mate 80 Proの動画撮影における大幅な進化（スーパーハイ・ダイナミックレンジ、正確な色再現、業界をリードする望遠マクロおよびスローモーション機能）を強調しました。これにより、ユーザーは日常の美しい瞬間を簡単に捉え、プロ品質の映像を制作できるようになります。



The "Explore Yourself" zone



「Now Is Yours」という最新の企業理念のもと、Huaweiは大胆で若々しいスピリットを掲げ、世界中のユーザーに向けたスマートライフの新たな幕を開けます。Huaweiは今後も絶え間なくイノベーションに取り組み、2026年においても誰もが自分自身の特別な瞬間を探求し、捉えることができるよう、最先端の製品及びあらゆるシーンに対応するシームレスな体験を提供していきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com