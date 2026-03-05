インドの未来を支える：送電網近代化の急増により、送電・配電EPC市場は2035年までに352億米ドルに達すると予測
市場は2035年まで年平均成長率（CAGR）9.34%で拡大する見込み
インドの送配電（T&D）設計・調達・建設（EPC）市場は、インフラ整備の加速、再生可能エネルギーの統合、そして野心的な国家電化目標の達成を背景に、大幅な拡大が見込まれています。市場規模は2025年に146億8,000万米ドルと評価され、2035年には352億米ドルに達すると予測されています。2026年から2035年の予測期間中は、年平均成長率（CAGR）9.34%で成長が見込まれます。
詳細なサンプルレポートにアクセスする: -https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/india-power-transmission-and-distribution-epc-market
電力需要の増加、再生可能エネルギー発電容量の拡大、そして送電網近代化への取り組みを特徴とするインドのエネルギー環境は、送電線、変電所、配電網全体にわたるEPC請負業者にとって大きなビジネスチャンスを生み出しています。
インフラ近代化と再生可能エネルギーの統合が成長を促進
インドでは、急速な都市化、工業化、そして一人当たりの電力消費量の増加が、既存の送電網インフラに大きな負担をかけています。将来の需要に対応しつつ信頼性と効率性を確保するため、インドは高圧送電線、スマート変電所、配電自動化システムの大規模な改修を進めています。
再生可能エネルギー、特に太陽光と風力発電のシェア拡大には、送電容量の拡大と柔軟な送電網インフラが必要です。グリーンエネルギー回廊、高電圧直流（HVDC）システム、そして州間送電網は、EPC市場における主要な成長ドライバーとして台頭しています。
野心的な再生可能エネルギー目標達成に向けた取り組みは、超高圧（EHV）および超高電圧（UHV）プロジェクトへの投資を加速させており、専門的なEPC能力の重要性を一層高めています。
送配電投資を強化する政府の取り組み
政府主導のプログラムは、インドの送配電EPC市場の形成において重要な役割を果たしています。送電ロスの削減、系統信頼性の向上、そして農村電化の拡大に重点を置いた政策枠組みは、強力な投資パイプラインを構築しています。
配電会社（DISCOM）を対象とした改革、インフラ整備およびスマートメーター導入への資金提供は、各州におけるEPC契約の受注を促進しています。官民パートナーシップ（PPP）と料金ベースの競争入札モデルは、市場競争力をさらに高め、民間セクターの参加を促しています。
さらに、政府は「Make in India」と国内製造業を重視しており、サプライチェーンのレジリエンスを強化しながら、地元のEPC事業者を支援しています。
増加する電力需要と都市拡大
インドの電力需要は、産業の拡大、データセンター開発、電気自動車充電インフラ、そして都市住宅開発に支えられ、着実に増加を続けています。第2層および第3層都市では、消費パターンの拡大に対応するため、急速な系統拡張と変電所の開発が進んでいます。
分散型エネルギー資源、屋上太陽光発電設備、マイクログリッドの普及拡大も、配電網に変革をもたらしています。 EPC請負業者は、効率向上と停電削減のため、高度配電管理システム（ADMS）、自動変電所、系統デジタル化への取り組みにますます積極的に取り組んでいます。
EPC能力を強化する技術革新
技術革新は、送配電EPC市場全体のプロジェクト遂行を変革しています。高度なプロジェクト管理ツール、デジタルツイン技術、予知保全システム、GISベースのネットワークマッピングは、プロジェクトのタイムラインと運用効率を向上させています。
インドの送配電（T&D）設計・調達・建設（EPC）市場は、インフラ整備の加速、再生可能エネルギーの統合、そして野心的な国家電化目標の達成を背景に、大幅な拡大が見込まれています。市場規模は2025年に146億8,000万米ドルと評価され、2035年には352億米ドルに達すると予測されています。2026年から2035年の予測期間中は、年平均成長率（CAGR）9.34%で成長が見込まれます。
詳細なサンプルレポートにアクセスする: -https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/india-power-transmission-and-distribution-epc-market
電力需要の増加、再生可能エネルギー発電容量の拡大、そして送電網近代化への取り組みを特徴とするインドのエネルギー環境は、送電線、変電所、配電網全体にわたるEPC請負業者にとって大きなビジネスチャンスを生み出しています。
インフラ近代化と再生可能エネルギーの統合が成長を促進
インドでは、急速な都市化、工業化、そして一人当たりの電力消費量の増加が、既存の送電網インフラに大きな負担をかけています。将来の需要に対応しつつ信頼性と効率性を確保するため、インドは高圧送電線、スマート変電所、配電自動化システムの大規模な改修を進めています。
再生可能エネルギー、特に太陽光と風力発電のシェア拡大には、送電容量の拡大と柔軟な送電網インフラが必要です。グリーンエネルギー回廊、高電圧直流（HVDC）システム、そして州間送電網は、EPC市場における主要な成長ドライバーとして台頭しています。
野心的な再生可能エネルギー目標達成に向けた取り組みは、超高圧（EHV）および超高電圧（UHV）プロジェクトへの投資を加速させており、専門的なEPC能力の重要性を一層高めています。
送配電投資を強化する政府の取り組み
政府主導のプログラムは、インドの送配電EPC市場の形成において重要な役割を果たしています。送電ロスの削減、系統信頼性の向上、そして農村電化の拡大に重点を置いた政策枠組みは、強力な投資パイプラインを構築しています。
配電会社（DISCOM）を対象とした改革、インフラ整備およびスマートメーター導入への資金提供は、各州におけるEPC契約の受注を促進しています。官民パートナーシップ（PPP）と料金ベースの競争入札モデルは、市場競争力をさらに高め、民間セクターの参加を促しています。
さらに、政府は「Make in India」と国内製造業を重視しており、サプライチェーンのレジリエンスを強化しながら、地元のEPC事業者を支援しています。
増加する電力需要と都市拡大
インドの電力需要は、産業の拡大、データセンター開発、電気自動車充電インフラ、そして都市住宅開発に支えられ、着実に増加を続けています。第2層および第3層都市では、消費パターンの拡大に対応するため、急速な系統拡張と変電所の開発が進んでいます。
分散型エネルギー資源、屋上太陽光発電設備、マイクログリッドの普及拡大も、配電網に変革をもたらしています。 EPC請負業者は、効率向上と停電削減のため、高度配電管理システム（ADMS）、自動変電所、系統デジタル化への取り組みにますます積極的に取り組んでいます。
EPC能力を強化する技術革新
技術革新は、送配電EPC市場全体のプロジェクト遂行を変革しています。高度なプロジェクト管理ツール、デジタルツイン技術、予知保全システム、GISベースのネットワークマッピングは、プロジェクトのタイムラインと運用効率を向上させています。