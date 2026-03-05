採用サイトがややこしい理由ベストテン！採用サイト制作ツール「TRACE」新LP公開のお知らせ
株式会社カケハシスカイ（本社：東京都新宿区、代表：中川智尚、以下：当社）は、採用サイト制作ツール「TRACE（トレース）」の新たなランディングページ（LP）を2026年3月4日（水）、公開いたしましたのでお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343268/images/bodyimage1】
▼採用サイトがややこしい理由ベストテン！「TRACE」新LPはこちら
https://tracebest10.tray-trace.com
本LPは、「採用サイトがややこしい理由ベストテン！」をコンセプトに、昭和の音楽番組を彷彿とさせる親しみやすいデザインを採用。ランキング形式で採用担当者の“あるある”な悩みを提示し、それらをTRACEが解決できることをわかりやすく紹介しています。
新LPの特徴
■ 懐かしさと親しみやすさを両立したデザイン
黒背景の電光掲示板風の演出や、司会者風キャラクターなど、昭和の音楽番組の世界観を再現。PCやインターネット操作に不慣れな世代でも、直感的に理解しやすく、親しみを感じられる設計となっています。
■ 採用担当者の“ややこしい”を共感から解決へ
「写真サイズが合わない」「更新に業者が必要」「費用が高い」など、採用サイト制作でよくある課題をランキング形式で提示。共感を起点に、TRACEがそれらの課題をどのように解決するのかをストーリーとして伝えます。
■ “誰でも簡単”を実現するTRACEの価値を明確化
TRACEは、専門知識やデザインスキルがなくても、ブラウザ上で文字と写真を入力するだけで採用サイトが制作できるノーコードツールです。さらに、専属サポート体制により、PC操作に不安がある方でも安心して利用できます。
採用サイト制作ツール「TRACE」について
TRACEは、採用サイト制作における「わかりにくい」「更新できない」「コストが高い」といった課題を解決し、企業が自社で簡単に採用サイトを運用できる環境を提供するサービスです。
誰でも使える操作性と、採用に適したデザインテンプレートにより、スピーディーかつ継続的な採用情報発信を実現します。
▼TRACEの詳細はこちら
https://www.tray-trace.com/
今後の展開
カケハシスカイは今後も、採用活動における情報発信のハードルを下げ、企業と求職者のより良い出会いを創出するためのサービス開発・情報発信を推進してまいります。
■株式会社カケハシスカイについて
「採用と育成の支援をとおして、人と組織の可能性を耕す。」をミッションに掲げ、採用、育成、定着を支援するさまざまなソリューションを提供しています。
新卒採用支援、中途採用支援、組織強化支援、離職防止支援、CI・広告制作など、課題に応じて最適なプロジェクトを組成し、企業の成長をサポートしています。
■大人気「ざんねん図鑑シリーズ」
新卒採用・中途採用・社員研修において、ついやってしまいがちなざんねんな対応と改善ポイントをまとめた図鑑を作成しています。
https://www.kakehashi-skysol.co.jp/download/25380.html/
■会社概要
社名：株式会社カケハシスカイ
代表者：代表取締役社長 中川 智尚
本社所在地：東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ7F
事業所：大阪支社、名古屋支社
設立：2011年6月
事業内容：新卒採用支援、中途採用支援、社員研修、CI・広告制作、地域活性化
コーポレートサイト：https://www.kakehashi-skysol.co.jp/
■ニュースについてのお問い合わせ
メール：info@kakehashi-skysol.co.jp
お電話：0120-342-834（平日9:00-18:00）
担当：片平
配信元企業：株式会社カケハシスカイ
