ドラゴンズファン必見！ 2026年版 中日ドラゴンズ承認 MagSafe対応 レザーカードフォルダースタンドを販売開始

スマートフォンアクセサリーメーカー株式会社アイキューラボ（本社所在地：愛知県名古屋市中区大須3丁目30－40 万松寺ビル10F、代表取締役：丸山 和之、以下アイキューラボ）は、ドラゴンズグッズを身に着けて応援しよう！「2026年版 中日ドラゴンズ承認 MagSafe対応 レザーカードフォルダースタンド」を2026年3月5日に販売開始します。

●ドアラや球団ロゴがプリントされたカードホルダー！スタンドとしても使える便利グッズ
雨に濡れても安心なPUレザー仕様

●デザインイメージ

2026年版　中日ドラゴンズ承認
MagSafe対応
レザーカードフォルダースタンド

発売日：2026年3月5日
価格：2,750円（税込）
カラー　: 2色　全10種

◎会社概要

会 社 名：　株式会社アイキューラボ
本　　社： 〒460-0011名古屋市中区大須三丁目30番40号　万松寺ビル10F
電　　話： 052-269-3233
代 表 者： 代表取締役　丸山 和之
設　　立： 2007年6月
資 本 金： 1,000万円
U R L： http://www.iqlabo.com

◎本リリースに関するお問合せ
株式会社アイキューラボ　スマートフォン事業部　担当：岩田
E-mail：info@iqlabo.com



