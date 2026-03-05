ドラゴンズファン必見！ 2026年版 中日ドラゴンズ承認 MagSafe対応 レザーカードフォルダースタンドを販売開始
スマートフォンアクセサリーメーカー株式会社アイキューラボ（本社所在地：愛知県名古屋市中区大須3丁目30－40 万松寺ビル10F、代表取締役：丸山 和之、以下アイキューラボ）は、ドラゴンズグッズを身に着けて応援しよう！「2026年版 中日ドラゴンズ承認 MagSafe対応 レザーカードフォルダースタンド」を2026年3月5日に販売開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343281/images/bodyimage1】
●ドアラや球団ロゴがプリントされたカードホルダー！スタンドとしても使える便利グッズ
雨に濡れても安心なPUレザー仕様
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343281/images/bodyimage2】
●デザインイメージ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343281/images/bodyimage3】
2026年版 中日ドラゴンズ承認
MagSafe対応
レザーカードフォルダースタンド
発売日：2026年3月5日
価格：2,750円（税込）
カラー : 2色 全10種
商品の購入はコチラからお願いします。
【楽天市場】
https://item.rakuten.co.jp/iqlabo/dra-cha-mc/
【Yahoo!!ショッピング】
https://store.shopping.yahoo.co.jp/iq-labo/dra-cha-mc.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-rsltlst-img&ea=
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343281/images/bodyimage4】
◎会社概要
会 社 名： 株式会社アイキューラボ
本 社： 〒460-0011名古屋市中区大須三丁目30番40号 万松寺ビル10F
電 話： 052-269-3233
代 表 者： 代表取締役 丸山 和之
設 立： 2007年6月
資 本 金： 1,000万円
U R L： http://www.iqlabo.com
◎本リリースに関するお問合せ
株式会社アイキューラボ スマートフォン事業部 担当：岩田
E-mail：info@iqlabo.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343281/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社アイキューラボ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343281/images/bodyimage1】
●ドアラや球団ロゴがプリントされたカードホルダー！スタンドとしても使える便利グッズ
雨に濡れても安心なPUレザー仕様
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343281/images/bodyimage2】
●デザインイメージ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343281/images/bodyimage3】
2026年版 中日ドラゴンズ承認
MagSafe対応
レザーカードフォルダースタンド
発売日：2026年3月5日
価格：2,750円（税込）
カラー : 2色 全10種
商品の購入はコチラからお願いします。
【楽天市場】
https://item.rakuten.co.jp/iqlabo/dra-cha-mc/
【Yahoo!!ショッピング】
https://store.shopping.yahoo.co.jp/iq-labo/dra-cha-mc.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-rsltlst-img&ea=
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343281/images/bodyimage4】
◎会社概要
会 社 名： 株式会社アイキューラボ
本 社： 〒460-0011名古屋市中区大須三丁目30番40号 万松寺ビル10F
電 話： 052-269-3233
代 表 者： 代表取締役 丸山 和之
設 立： 2007年6月
資 本 金： 1,000万円
U R L： http://www.iqlabo.com
◎本リリースに関するお問合せ
株式会社アイキューラボ スマートフォン事業部 担当：岩田
E-mail：info@iqlabo.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343281/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社アイキューラボ
プレスリリース詳細へ