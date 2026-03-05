Amazonジャンル別ランキング２部門（ネットビジネス、実践経営・リーダーシップの参考図書・年鑑）および売れ筋ランキングで１位獲得！！泉 卓真の最新作『利益の桁を変えるoneplat経営論』

ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、現場のオペレーションと数字に基づく経営管理の両方に精通し、利益率と利益高を持続的に向上させる“仕組みづくり”を軸に、多くの中小企業の収益改善やビジネスモデルの進化を支援している泉 卓真の最新作『利益の桁を変えるoneplat経営論 利益率・利益高の桁が変わる新時代のビジネスモデル』がAmazonのジャンル別ランキング２部門（ネットビジネス、実践経営・リーダーシップの参考図書・年鑑）および売れ筋ランキングで１位（2026年3月4日2時30分時点）を獲得しましたことを発表いたします。





【POD書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/481492691X（※）POD（プリント・オン・デマンド）書籍は、アマゾンのみでの販売となります。【電子書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0GF2ZDS4W『利益の桁を変えるoneplat経営論 利益率・利益高の桁が変わる新時代のビジネスモデル』【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343323/images/bodyimage1】【内容紹介】自社の利益を飛躍的に向上させたいすべての経営者の皆様へ。本書は、利益率と利益高を持続的に向上させるための仕組みづくりに焦点を当てた一冊です。・売上は伸びているのに、なぜか利益が残らない。・人手が足りないから、現場がいつも忙しい。・施策はいろいろ試しているのに、思ったように事業が良くなっていかない。その原因の多くは、属人的な業務に依存した経営から抜け出せていないことにあります。本書では、企業の利益構造・経営管理方法・経営判断のスピードという3つの側面から、「仕組みで利益を生む経営」へとビジネスモデルを進化させる具体的なステップを解説します。著者である、泉 卓真氏が、北海道で創業した水産卸売業からスタートし、畜産、農産、物流、情報システム、フィンテックなどの事業会社を次々に立ち上げ、グループ企業として成長させてきた実体験に基づいた“現場発”のノウハウが詰まっています。・納品書や請求書の電子化を起点に、経営をリアルタイムで可視化する仕組み。・「効率化」から「進化」へ──経営の構造を変える思考法。・利益率、利益高を同時に高める経営構造改革の実践プロセス。・DXの先にある“経営の進化”を目指すための実例と視座。理論だけで終わらないよう、実際の仕組みづくりのプロセスや、明日から自社で試せる具体的な手順・チェックポイントも多数紹介。「仕組みで利益を生む経営」を、明日から実践できるよう解説されています。【本書で得られるもの】・仕組みで利益を生むための考え方と再現性のある手法。・経営者やリーダーが次の10年を生き抜くためのフレームワーク。・現場課題をチャンスに変える、実践的な経営の仕組み化ノウハウ。【こんな方におすすめ】・自社の利益構造を見直したい経営者、管理職の方。・現場の「頑張り」に頼る経営から、仕組みで回る経営へと転換したい方。・DXや業務改善に取り組んでいるが、思った通りの成果がでない、利益に繋がっていないと感じている方。・自社のビジネスモデルを進化させたい中小企業の経営者、事業責任者の方。【目次】第1章 創業 ― イノベーションへの挑戦第2章 挑戦 ― 「oneplat」構築に至った経営思想第3章 進化を続けるビジネスモデルと経営の技術第4章 ビジネスモデルを進化させるために必要な３つの視点第5章 「oneplat」の開発・展開へ第6章 「oneplat」が飛躍的に拡大している理由第7章 「oneplat」の存在意義【著者プロフィール】泉 卓真（いずみ・たくま）株式会社いずみホールディングス 代表取締役社長https://www.izumi-hd-izm.co.jp/株式会社Oneplat 代表取締役社長https://www.oneplat.co.jp/2004年 水産卸売業の株式会社いずみを設立する。2009年 株式会社T-REXを設立し、畜産卸売事業を開始する。2010年 株式会社魚一を設立する。2011年 株式会社I-FARMを設立し、農産卸売事業を開始する。2011年 株式会社ASSET RISEを設立し、物流事業と不動産事業を開始する。2012年 株式会社いずみホールディングスを設立し、グループ経営体制を構築する。2014年 日本卸売市場株式会社を設立し、食品流通プラットフォームを構築する。2018年 道南青果株式会社をグループに迎え入れ、青果事業を強化する。2019年 株式会社テンドックをグループに迎え入れ、水産事業を強化する。2019年 株式会社Oneplatを設立し、新しいビジネスモデル「oneplat」の展開を開始する。現在は、食品流通業からIT企業やテクノロジー企業まで、複数社から成るグループの代表を務める。現場のオペレーションと数字に基づく経営管理の両方に精通し、利益率と利益高を持続的に向上させる“仕組みづくり”を軸に、多くの中小企業の収益改善やビジネスモデルの進化を支援している。また、自ら出資する企業も多数にのぼり、顧問として関わる企業も数多く、さまざまな企業フェーズの成長支援に携わっている。【商品情報】●タイトル：『利益の桁を変えるoneplat経営論 利益率・利益高の桁が変わる新時代のビジネスモデル』●発売日：2025年12月20日 ●発売場所：Amazon ●POD定価：1,760円(税込）、電子書籍定価1,584円（税込）●POD判型：四六判会社名:ゴマブックス株式会社代表者:代表取締役 赤井仁所在地: 東京都港区虎ノ門３丁目８番25号近鉄虎ノ門ビル701TEL:03-5468-8370FAX:03-5468-8371URL:http://www.goma-books.com/Twitter:@gomabooksfacebookページ:http://bit.ly/2zvgZ6C事業内容:出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業。なお、本書は、グローバルパートナーズ株式会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：山本康二）との共同事業「サブスク出版」の作品となります。会社名:グローバルパートナーズ株式会社代表者:代表取締役 山本康二所在地:東京都豊島区池袋２－40－13池袋デュープレックスビズ６ＦTEL：03-6897-3684FAX：03-6866-8566URL：http://www.global-p.com/事業内容：◎デジタルマーケティング事業 YouTubeCM 動画 30,000 本／年◎グローバルシフト事業 グローバル人材特化 職業紹介 1,000 人／年◎海外進出支援事業 Japan Trade Centre Dubai◎海外BPO 事業 Global Channel, Inc.◎オンラインスクール事業、海外留学事業◎出版事業（サブスク出版）【本件に関するお問い合わせ】ゴマブックス株式会社編集部宛TEL:03-5468-8370FAX:03-5468-8371

