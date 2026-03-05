経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、オンラインセミナー『利益体質に変える経営計画のつくり方』を開催することになりましたので、お知らせいたします。

会社は永続することが大前提であり、そこに集う社員や取引先を幸せにすることが最大の使命として存在します。

その実現の為には、外部環境の変化にも対応し、利益を継続的に計上していける強い会社であることが求められます。それは、計画経営を実践し、会社の力を高めることで可能となります。

社長一人で経営するのではなく、「経営をマネジメントする道具と仕組み」を整え、社員一人一人が高い意識を持ち、働く環境をつくることで会社の力が上がっていきます。

本講座では、社長は何を発信し、社員に何を意識させるのか、会社の実践的な経営手法を解説します。

【開催日】
2026/04/17（金）　13：00～16：30

【講　師】
株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング　執行役員
土屋　元樹

【受講料】
一般：26,400円（税込）
メルマガ会員：19,800円（税込）　※メルマガ会員登録料は無料

【対　象】
経営者・経営幹部限定
※同業者の方はご遠慮ください。

【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。

【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2239






【会社概要】
■会社名　株式会社アタックス
■代表者　代表取締役　林公一
■資本金　３億５，８００万円
■所在地　東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ　https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容　1.税理士法人　2.経営コンサルティング

【お問い合わせ先】
■会社名　株式会社アタックス
■担当者　経営情報室　平野
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/

配信元企業：株式会社アタックス
プレスリリース詳細へ