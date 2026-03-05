スマートフォン画面プライバシープロテクター市場：素材別、画面タイプ別、プライバシー技術別、エンドユーザー別、流通チャネル別－2026-2032年世界予測
スマートフォン画面プライバシープロテクター市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均9.19%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、スマートフォン画面プライバシープロテクター市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「スマートフォン画面プライバシープロテクターレポート」では新たな関税動向がプライバシープロテクターのバリューチェーン全体に及ぼす影響：サプライチェーンのレジリエンス、コストエンジニアリング施策、商業契約戦略への影響を言及するほか、主要地域における製造拠点、規制環境、流通チャネルの選好が、製品設計と市場投入戦略に与える影響を分析します。
世界のスマートフォン画面プライバシープロテクター市場規模は、2025年に2億1,321万米ドルと評価され、2026年の2億3,193万米ドルから2032年には3億9,467万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1919167-smartphone-screen-privacy-protectors-market-by.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 スマートフォン画面プライバシープロテクター市場：素材別
第9章 スマートフォン画面プライバシープロテクター市場：スクリーンタイプ別
第10章 スマートフォン画面プライバシープロテクター市場プライバシー技術別
第11章 スマートフォン画面プライバシープロテクター市場：エンドユーザー別
第12章 スマートフォン画面プライバシープロテクター市場：流通チャネル別
第13章 スマートフォン画面プライバシープロテクター市場：地域別
第14章 スマートフォン画面プライバシープロテクター市場：グループ別
第15章 スマートフォン画面プライバシープロテクター市場：国別
第16章 米国スマートフォン画面プライバシープロテクター市場
第17章 中国スマートフォン画面プライバシープロテクター市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・スマートフォン画面プライバシープロテクター市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2025年に2億1,321万米ドル、2026年には2億3,193万米ドル、2032年までには3億9,467万米ドルに達すると予測されています。CAGRは9.19%です。
・スマートフォン画面プライバシープロテクター市場における主要企業はどこですか？
3M Company、Akemy、Baseus Technology Co., Ltd.、Belkin International, Inc.、Celicious、ESR Technology Co., Ltd.、Kensington Computer Products Group、Moshi Electronics LLC、Nillkin Technology Co., Ltd.、Ocushield Limited、Otter Products, LLC、PanzerGlass A/S、RhinoShield Inc.、Ringke Corporation、Spigen Inc.、Targus Group International, Inc.、Tech Armor、VistaProtect、ZAGG Inc.などです。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
