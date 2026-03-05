未来を動かす：再生可能エネルギーの拡大により、世界の水力発電市場は2035年までに4,369.2億米ドルに達する見込み
市場概況：水力発電産業は着実な成長を見込む
世界の水力発電市場は、2025年に2,808億7,000万米ドルと評価され、2035年には4,369億2,000万米ドルに達すると予測されています。2026年から2035年の予測期間中は、年平均成長率（CAGR）4.50%で拡大します。この着実な成長軌道は、再生可能エネルギーに対する世界的な需要の高まり、送電網近代化への投資の増加、そして炭素排出量削減を目指す政府の支援政策を反映しています。
水力発電は、世界で最も成熟し、信頼性の高い再生可能エネルギー源の一つです。各国がクリーンエネルギーシステムへの移行を加速させる中、水力発電はエネルギー安全保障、送電網の安定性、そして長期的な持続可能性を確保する上で、引き続き重要な役割を果たしています。
再生可能エネルギー需要の増加が市場拡大を牽引
水力発電市場は、低炭素エネルギーソリューションへの世界的な移行の恩恵を受けています。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、そして一部のアフリカ諸国の政府は、ネットゼロ目標の達成と化石燃料への依存度の低減を目指し、再生可能エネルギーインフラへの多額の投資を行っています。
水力発電所には、いくつかの戦略的利点があります。
長い運転寿命（多くの場合50年以上）
他の再生可能エネルギーと比較して高い発電効率
ベースロード電力の供給能力
ピーク需要への迅速な対応能力
都市化、工業化、交通機関の電化により電力需要が増加し続ける中、水力発電は再生可能エネルギーを主体とした電力網の安定した基盤として機能しています。
運用効率を向上させる技術の進歩
イノベーションは水力発電分野を変革しています。老朽化したインフラの近代化、デジタル監視システムの統合、そして先進的なタービン技術の導入により、運用効率が向上し、保守コストが削減されています。
市場を形成する主要な技術トレンドには、以下が含まれます。
リアルタイム監視機能を備えたスマート水力発電システム
予知保全のためのデジタルツイン技術
エネルギー貯蔵のための揚水発電
太陽光発電システムと風力発電システムを組み合わせた再生可能エネルギーのハイブリッド統合
世界のエネルギーシステムが不安定な再生可能エネルギー源への依存度を高めるにつれ、特に揚水発電は注目を集めています。揚水発電は、需給バランスの調整と系統のレジリエンス（回復力）の向上において重要な役割を果たしています。
地域別インサイト：アジア太平洋地域が発電容量拡大を牽引
中国、インド、東南アジア、その他の発展途上国における大規模プロジェクトに牽引され、アジア太平洋地域は水力発電市場を牽引しています。この地域は、農村部の電化拡大を目指し、大規模ダム建設プロジェクトに加え、中小規模の水力発電設備への投資を続けています。
北米と欧州は、新規の大規模建設ではなく、既存の水力発電施設の改修、近代化、容量増強に重点を置いています。一方、ラテンアメリカとアフリカは、豊富な水資源と電化への取り組みの増加により、未開発の大きな可能性を秘めています。
政府の優遇措置、官民連携、国際的な資金調達プログラムにより、新興国における水力発電開発がさらに加速しています。
