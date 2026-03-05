KUMONが2026年 GMO顧客満足度ランキング 子ども学習教室 幼児・小学生 学習効果 第1位

KUMONが2026年 GMO顧客満足度ランキング 子ども学習教室 幼児・小学生 学習効果 第1位を獲得



株式会社公文教育研究会（代表取締役社長：田中 三教、以下「KUMON」）は、GMOリサーチ&AI株式会社（本社：東京都渋谷区）が発表した「2026年 GMO顧客満足度ランキング」の子ども学習教室 幼児・小学生 学習効果 第1位を獲得いたしました。

「GMO顧客満足度ランキング」では、特定のサービスや商品を実際に利用した経験のある方のみを対象に、厳格な手法に基づいて調査を実施しています。企業のブランド価値を可視化する信頼性の高いランキングとして公表しており、情報過多の時代において、信頼できる客観的な評価指標の提供を目的としています。

2026年 GMO顧客満足度ランキング 子ども学習教室 幼児・小学生 学習効果 第1位

【2026年 GMO顧客満足度ランキング 子ども学習教室 幼児・小学生 ランキング】

https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/kids-study_2026

【調査概要】

調査主体：GMOリサーチ&AI株式会社

調査方法：オンライン調査

調査回答者数：3068名

規定人数：50人以上

調査期間：2025年10月6日～2025年12月16日

調査対象：

-性別：指定なし

-年齢：20～69歳

-地域：全国

-条件：以下すべての条件を満たす人

1)過去3年以内に、対象の教室に幼児または小学生の子供を半年以上通わせたことのある保護者

2)通わせる教室の選定に関与し、サービスに関する支払い金額を把握している人

調査企業・サービス数：6

定義：幼児・小学生を対象に、自社が運営管理を行う教室でオリジナル教材を用いて、国語・算数・英語といった教育を提供している教室

ただし、以下は対象外とする

1)幼稚園・小学受験対策専門の教室

2)中学受験・公立中高一貫校対策専門の塾

3)高校受験対策の塾

4)一部の教科のみを扱っている教室（英語・英会話教室など）

■KUMONグループの事業

算数・数学、英語、国語（母国語）、フランス語、ドイツ語、日本語、書写、学習療法などのフランチャイザーとしての教材の研究開発、制作、指導法の研究、ならびに教室の設置・運営管理。

児童書、絵本などの出版および教具、知育玩具など教育関連商品の開発ならびに販売。

近年は従来の紙面学習に加え、タブレットを活用した学習の開発と普及にも注力している。各事業を通じて乳幼児から高齢者まで、多様な各世代に直接学びを届けるチャネルを有している。

・教育事業関連データ（2025年9月現在）

全教科合計学習者数：358万（日本131万、海外226万）

普及地域：世界61の国と地域（日本含む）

・公文式教室（2025年3月現在）

（※合計の数値は、日本・海外の実数の和より切捨て）

