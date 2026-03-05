デモで学ぶ！AIエージェント活用術～Quick実践ガイド～
株式会社アイディーエス（本社：東京都港区、代表取締役：中野 貴志、以下アイディーエス）は、
2026年3月26日に、「デモで学ぶ！ AIエージェント活用術 ～Quick実践ガイド～」を開催いたします。
「AIエージェントって、結局何ができるの？」 ―― 具体的な活用イメージが湧かず、検討を踏みとどまっていませんか？
本セミナーでは、いま注目を集める”エージェンティックAI”を体現する
Amazon Quick のサービス紹介と、実際の画面を用いたデモンストレーションを中心にお届けします。
Chat Agents や Flows といった機能を通じて、
・自分だけのカスタムチャットエージェントを作る
・自然言語で業務フローを構築する
といった具体例をその場でご覧いただきながら、
「何ができるのか？」だけでなく、「自社でどう使えるのか？」までイメージを広げていただける構成です。
また冒頭では、DXのその先にある AX（AI Transformation）＝意思決定の変革 についても解説。
AIを”導入する”段階から、”共に働く”段階へと進むための視点をお伝えします。
初めて Amazon Quick を知る方にも、すでに活用を検討中の方にも。
AIエージェントを、特別な技術ではなく日々の業務を支えるツールへ。
その第一歩を、ぜひ本セミナーで体感してください。
皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
▼開催概要
・日時：2026年3月26日（木）17：00～18：00
・参加費用：無料
・参加方法：ウェビナー（Zoom）
※ご視聴環境をご用意ください。
※当日のURLはお申込みいただいたメールアドレスに開催前日を目安にお送りいたします。
▼こんな方におすすめ
・DX推進を任されたが次の一手に悩んでいる方
・社内の業務効率化を進めたいユーザー部門の方
・AIエージェントに興味はあるが具体的なイメージが持てていない方
▼プログラム
第1部：DXからAXへ ～なぜ今AIエージェントなのか
第2部：Amazon Quick サービス解説
第3部：【実演】Amazon Quick デモンストレーション
第4部：セミナーのまとめ / サービス紹介
第5部：Q&Aセッション
株式会社アイディーエスについて
http://www.ids.co.jp/
独立系クラウドインテグレータ。情報系システム構築を専門としており、ECサイトやAWSなどの各種システムの構築から運用、活用支援など、数多くの提案・開発実績を有します。特にデータ分析の領域においては、Amazon QuickSight及びAmazon RedshiftのSDP認定を取得し、分析基盤構築から運用保守、内製化支援など、豊富な知見を活かしたソリューションを提供しています。
本社所在地：〒105-0014 東京都港区芝2-3-18 YM芝公園ビル5階
代表 ：代表取締役 中野 貴志
事業内容 ：ソリューション事業（BI基盤構築、内製化支援、システム開発、アプリケーション開発、保守・運用）、Sunny Pay事業（AWS請求代行サービス）、スマラボ事業（オフショアラボ開発サービス）、SMOOZ事業（自社システムの開発及び運用）
AWS総合支援サービスについて：https://www.sunnycloud.jp/
