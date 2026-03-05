バルコニー太陽光発電システム市場：システムタイプ別、技術タイプ別、設置タイプ別、エンドユーザー別、流通チャネル別- 世界の予測2026-2032年
バルコニー太陽光発電システム市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均10.86％成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、バルコニー太陽光発電システム市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「バルコニー太陽光発電システムレポート」ではバルコニー太陽光発電システムの競合情勢を再定義する、技術・政策・消費者期待における変革的な変化の潮流を言及するほか、バルコニー太陽光発電ソリューションにおける製品差別化、流通効率性、顧客信頼を促進する競合企業の行動と提携戦略を分析します。
世界のバルコニー太陽光発電システム市場規模は、2025年に13億8,000万米ドルと評価され、2026年の15億3,000万米ドルから2032年には28億5,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1924796-balcony-photovoltaic-system-market-by-system-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 バルコニー太陽光発電システム市場システムタイプ別
第9章 バルコニー太陽光発電システム市場：技術タイプ別
第10章 バルコニー太陽光発電システム市場：設置タイプ別
第11章 バルコニー太陽光発電システム市場：エンドユーザー別
第12章 バルコニー太陽光発電システム市場：流通チャネル別
第13章 バルコニー太陽光発電システム市場：地域別
第14章 バルコニー太陽光発電システム市場：グループ別
第15章 バルコニー太陽光発電システム市場：国別
第16章 米国バルコニー太陽光発電システム市場
第17章 中国バルコニー太陽光発電システム市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・バルコニー太陽光発電システムの技術進歩はどのような影響を与えていますか？
高効率単結晶セル、洗練されたシステム周辺機器、高度なパワーエレクトロニクスにより、単位面積当たりの発電量向上と設置複雑性の低減が実現しました。
・2025年の米国関税措置はバルコニー太陽光発電システムにどのような影響を与えましたか？
関税により特定輸入部品の現地到着コストが上昇し、メーカーや流通業者は調達戦略と在庫管理方針の見直しを迫られました。
・バルコニー太陽光発電システムのセグメンテーション分析はどのように行われていますか？
システムタイプに基づき、系統連系型、ハイブリッド型、独立型の構成があり、各システムアーキタイプは固有の要件を生み出します。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
