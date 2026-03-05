自動車市場向け電流センサー：センサータイプ別、用途別、車種別、技術別、エンドユーザー別－2026-2032年世界市場予測
自動車市場向け電流センサー市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均12.32％成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、自動車市場向け電流センサー市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「自動車市場向け電流センサーレポート」では進化する車両アーキテクチャと電動化の必要性が、自動車プラットフォーム全体における電流センサーの選定、統合、システムエンジニアリングをどのように高めているかを言及するほか、電動化、自動運転、統合化の要求が収束する中、センサーアーキテクチャの選択肢とサプライヤー戦略を再定義する主要な変革の力学を分析します。
世界の自動車市場向け電流センサー市場規模は、2025年に18億5,000万米ドルと評価され、2026年の20億6,000万米ドルから2032年には41億8,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1923741-current-sensors-automotive-market-by-sensor-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 自動車市場センサータイプ別
第9章 自動車市場：用途別
第10章 自動車市場：車両タイプ別
第11章 自動車市場：技術別
第12章 自動車市場：エンドユーザー別
第13章 自動車市場：地域別
第14章 自動車市場：グループ別
第15章 自動車市場：国別
第16章 米国自動車市場
第17章 中国自動車市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・電動化、自動運転、統合化の要求がセンサーアーキテクチャに与える影響は何ですか？
高電圧化電気自動車や多様なパワートレインの採用加速により、センサー性能基準が変化し、絶縁性と高帯域幅、低オフセットドリフトを兼ね備えた設計が優先課題となっています。
・貿易政策の圧力は自動車用電流センサーのサプライチェーンにどのように影響していますか？
政策環境は、自動車サプライヤーおよびOEMの部品調達、コスト構造、戦略的ロードマップに直接的な影響を及ぼし、サプライヤーの多様化、調達地現地化、製品認定戦略が見直されています。
・センサー技術の選択がアプリケーションの要求とどのように交差するかは何ですか？
センサータイプに基づき、市場はフラックスゲート、ホール効果、抵抗式、ロゴスキーコイルに分類され、各センサクラスには固有のトレードオフが存在します。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
