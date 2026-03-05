テーブルトップ市場：材料別、形態別、スタイル・デザイン別、製造プロセス別、表面タイプ別、機能性別、サイズ別、用途別、エンドユーザー別、流通チャネル別- 世界の予測（2026～2032年）
テーブルトップ市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均5.00%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、テーブルトップ市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「テーブルトップレポート」では技術革新、規制強化、変化する消費者期待が交錯し、材料選択・流通チャネル・製品設計における競合優位性を再定義する動向を言及するほか、即時のサプライチェーン耐性と中期的なポートフォリオ最適化、デジタル化推進、持続可能性の運用化を組み合わせた、実践的で段階的なアクションを分析します。
世界のテーブルトップ市場規模は、2025年に38億3,000万米ドルと評価され、2026年の40億1,000万米ドルから2032年には53億9,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1919170-table-top-market-by-material-shape-style-design.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 テーブルトップ市場：材料別
第9章 テーブルトップ市場：形態別
第10章 テーブルトップ市場：スタイル・デザイン別
第11章 テーブルトップ市場：製造プロセス別
第12章 テーブルトップ市場：表面タイプ別
第13章 テーブルトップ市場：機能性別
第14章 テーブルトップ市場：サイズ別
第15章 テーブルトップ市場：用途別
第16章 テーブルトップ市場：エンドユーザー別
第17章 テーブルトップ市場：流通チャネル別
第18章 テーブルトップ市場：地域別
第19章 テーブルトップ市場：グループ別
第20章 テーブルトップ市場：国別
第21章 米国のテーブルトップ市場
第22章 中国のテーブルトップ市場
第23章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・テーブルトップ市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2025年に38億3,000万米ドル、2026年には40億1,000万米ドル、2032年までには53億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.00%です。
・テーブルトップ市場における主要企業はどこですか？
Ashley Furniture Industries, Inc.、Century Furniture LLC.、Fab Glass and Mirror LLC、Glittek Granites Limited、HATIL Complex Ltd.、Haworth Inc.、Herman Miller, Inc.、HNI Corporation、HPL Decor Private Limited、Infinite Group、Inter IKEA Holding B.V、Keekea、Kingkonree International Surface Industrial Co., Ltd.、Knoll, Inc.、Metal Avenues、Minneapolis Glass Company、Oak Street Manufacturing、SCF Interiors Pty Ltd.、Shivom Fabrication、Steelcase Inc.、Stylenations、Vanguard Furniture Co., Inc.、Virco Manufacturing Corporation、VIVO, Inc、Wood Goods Industries, Inc.、Zhongshan Hongde decorative Material Co.,ltd.です。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、テーブルトップ市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「テーブルトップレポート」では技術革新、規制強化、変化する消費者期待が交錯し、材料選択・流通チャネル・製品設計における競合優位性を再定義する動向を言及するほか、即時のサプライチェーン耐性と中期的なポートフォリオ最適化、デジタル化推進、持続可能性の運用化を組み合わせた、実践的で段階的なアクションを分析します。
世界のテーブルトップ市場規模は、2025年に38億3,000万米ドルと評価され、2026年の40億1,000万米ドルから2032年には53億9,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1919170-table-top-market-by-material-shape-style-design.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 テーブルトップ市場：材料別
第9章 テーブルトップ市場：形態別
第10章 テーブルトップ市場：スタイル・デザイン別
第11章 テーブルトップ市場：製造プロセス別
第12章 テーブルトップ市場：表面タイプ別
第13章 テーブルトップ市場：機能性別
第14章 テーブルトップ市場：サイズ別
第15章 テーブルトップ市場：用途別
第16章 テーブルトップ市場：エンドユーザー別
第17章 テーブルトップ市場：流通チャネル別
第18章 テーブルトップ市場：地域別
第19章 テーブルトップ市場：グループ別
第20章 テーブルトップ市場：国別
第21章 米国のテーブルトップ市場
第22章 中国のテーブルトップ市場
第23章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・テーブルトップ市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2025年に38億3,000万米ドル、2026年には40億1,000万米ドル、2032年までには53億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.00%です。
・テーブルトップ市場における主要企業はどこですか？
Ashley Furniture Industries, Inc.、Century Furniture LLC.、Fab Glass and Mirror LLC、Glittek Granites Limited、HATIL Complex Ltd.、Haworth Inc.、Herman Miller, Inc.、HNI Corporation、HPL Decor Private Limited、Infinite Group、Inter IKEA Holding B.V、Keekea、Kingkonree International Surface Industrial Co., Ltd.、Knoll, Inc.、Metal Avenues、Minneapolis Glass Company、Oak Street Manufacturing、SCF Interiors Pty Ltd.、Shivom Fabrication、Steelcase Inc.、Stylenations、Vanguard Furniture Co., Inc.、Virco Manufacturing Corporation、VIVO, Inc、Wood Goods Industries, Inc.、Zhongshan Hongde decorative Material Co.,ltd.です。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
プレスリリース詳細へ