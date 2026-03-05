AIネイティブフォンのパイオニアであるnubia、MWC Barcelona 2026で人間とデバイスのインタラクションのパラダイムを刷新





・Doubao AI Assistantを搭載した「nubia M153」は、AIフォンに「オートパイロット」体験をもたらす真のAIネイティブフォン

・AIペット「iMoochi」は、本物さながらのインタラクション、雲のように柔らかい質感のデザイン、そして進化する個性により、感情的なパートナーシップを再定義

バルセロナ（スペイン）、2026年3月5日 /PRNewswire/ -- 統合情報通信技術ソリューションの世界的大手プロバイダーであるZTE Corporationは、「MWC Barcelona 2026」において、インタラクションの新時代に向けて設計されたAIデバイスの拡張ポートフォリオを展示しました。その中心となったのは、2つの画期的なイノベーションです。12月に中国市場で限定発売された「Doubao AI Assistant」搭載の「nubia M153」と、AIペットの「iMoochi」です。これら2つのデバイスは、ZTEの「AI for All」戦略における大きな飛躍を象徴するものであり、パーソナル・スマートデバイスの進化を促し、フルシナリオAIエコシステムの進展を加速させます。



ZTE、MWC Barcelona 2026でAI新種イベントを開催



「AIネイティブフォンのパイオニア」として、Doubao AI Assistant搭載のnubia M153が真の「オートパイロット」体験を定義

AIネイティブフォンのパイオニアとして、nubiaは「イノベーション＋アクション」のアプローチにより、最先端のAI技術革新と商業展開をリードしています。ハードウェア、ソフトウェア、および広範なエコシステム全体にAIを深く統合することで、nubiaは人間とデバイスのインタラクションのパラダイムを再構築しています。AIを単なるツールから、ユーザーを理解し共に成長する、エージェント的かつ共生的なパートナーへと変貌させることを目指しています。Doubao AI Assistantを搭載したnubia M153は、OSレベルのエージェント機能によってAIフォンに「オートパイロット」体験をもたらす、真のAIネイティブフォンです。

nubia M153は、DoubaoとnubiaのOSレベルでの緊密なコラボレーションの成果であり、自然言語による複雑なユーザーコマンドを理解・実行し、アプリケーションを横断したタスクの遂行を可能にします。これは、「ユーザーがスマートフォンを操作する」から「AIが自律的にタスクを処理する」というパラダイムシフトを意味します。マルチステップのワークフローをシームレスに実行することで、極めて自然で直感的なインタラクションを提供します。レストランの予約も、プラットフォーム間の価格比較も、音声コマンド一つで完了します。スマートフォンが自律的に必要なアプリを操作し、検索、比較、予約、そしてルート案内に至るまでの全プロセスを処理します。

Doubao AI Assistantを搭載したnubia M153は、高度なAI機能を支える強固なハードウェア基盤の上に構築されています。Snapdragon® 8 Elite Mobile Platformを搭載し、16GBのRAMと512GBのストレージを組み合わせることで、スムーズなAIコンピューティングとマルチタスクを実現しています。

開発者や技術愛好家と共にAI体験を洗練させるために設計された、Doubao AI Assistant搭載のnubia M153は、2025年12月1日に中国市場で限定発売されました。

「AI新種」のiMoochiが感情的なパートナーシップを再定義

温かく寄り添い、気持ちを理解してくれる感情的なパートナーとして設計されたiMoochiは、毛並みのある雲のように柔らかい質感と、表情豊かな瞳が特徴です。その真の魅力は、豊かなマルチモーダル・インタラクションにあります。機械的な対話を超え、iMoochiは独自の「iMoochi言語」と独特の「ミルキーな鳴き声」を駆使し、自然で心地よい対話体験を提供します。穏やかな触覚フィードバックと触覚センサーにより、頭をそっと叩いたり、優しく撫で続けたりすると、愛らしく鼻をすり寄せ、喜びの鳴き声を上げ、尻尾を振って喜びを表現します。iMoochiは生命のようなリズムを持って「自分の小さな世界」を生きています。眠くなるとあくびをし、空腹を感じ、温度変化を察知し、遊びで空中に投げられると無重力感に反応します。

iMoochiはストレス解消を求めるユーザー、特に都会の若いプロフェッショナル、本物のペットを飼えない動物愛好家、あるいは家族間の絆を深めたい家庭に最適です。専用のコンパニオン・アプリによって、iMoochiに名前を付けたり、気分をチェックしたり、個人の日記を読んだりすることができ、この友情をさらに深め、かけがえのない絆を感じることができます。iMoochiファミリーには、以下の5つの個性豊かなメンバーがいます。Hopami、Mimiu、Cynomi、Mogogo、Morinです。

Doubao AI Assistant搭載のnubia M153で人間とデバイスのインタラクションを再構築する場合も、AIペットのiMoochiで新しいカテゴリーを定義する場合も、MWC 2026におけるZTEのラインアップは「AI for All」戦略を体現したものです。

詳細については、「MWC Barcelona 2026」のZTEブース（Fira Gran Via、ホール3、3F30）にお越しいただくか、以下をご覧ください。https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc26.html

